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Tokom obilaska Nove Varoši predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država pokušati da dovede stranu ili domaću kompaniju koja bi trebalo da zaposli najmanje 100 žena, poručivši da su "žene stub kuće".

Vučić je najavio da će država pokušati da dovede kompaniju u Novu Varoš, kako bi se otvorila nova radna mesta, sa posebnim fokusom na zapošljavanje žena.

Vučić je, odgovarajući na molbu građana da država pomogne u dovođenju makar jedne fabrike u ovaj kraj, rekao da je o toj temi već razgovarao sa predsednikom opštine.

- Pitao sam već i gledamo šta možemo da uradimo - rekao je Vučić.

Građani su ukazali da je Novoj Varoši potreban pogon prilagođen lokalnim uslovima, koji bi omogućio otvaranje novih radnih mesta, posebno za žene.

Vučić je potom najavio da će država nastojati da u Novu Varoš dovede kompaniju koja bi zaposlila najmanje 100 žena.

- Imam jednu dobru vest za vas. Ono što je važno, razumeo sam, pogledao sam spisak poslodavaca u Novoj Varoši. Zaista je to malo i zaista je to nedovoljno. Zato ćemo gledati, i ako ne budemo mogli da dovedemo privatnog investitora, da jednu državnu kompaniju dovedemo da zaposli, pre svega stotinu žena, jer su nam žene stub kuće i onda će vam biti lakše ovde i u Novoj Varoši i okolnim selima - rekao je on.

1/7 Vidi galeriju Predsednik Srbije razgovara s građanima Foto: Marko Karović

"Izgradićemo 25 do 30 km seoskih puteva u Novoj Varoši"

Govoreći o problemima sa putnom infrastrukturom, Vučić je građanima poručio da naprave spisak najpotrebnijih deonica kako bi radovi mogli da budu organizovani.

- Da vam odgovorim oko tih silnih kilometara. Daćete nam 25–30 km seoskih puteva da asfaltiramo. Da se ne nagađam za 80 metara puta do kapije. To vam je u novcu 7 - 8 miliona evra, sedite i dogovorite se gde vam je najpotrebnije - rekao je Vučić.

Podsećamo, predsednik Srbije obilazi danas i sutra jugozapad Srbije. Posetu je započeo u Prijepolju, a zatim je obišao broj lokacija u Priboju i Novoj Varoši. Tokom razgovora sa meštanima saznao je da su putevi najveći problem, pa je najavio rešavanje putne infrastrukture ovog kraja.