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Reč je o starijoj kući sa tri prostorije, kojoj je potrebno renoviranje, a nalazi se na placu površine 10,5 ari sa pogledom na okolna brda.

Kuća je priključena na seoski vodovod, dok je struja trenutno isključena, uz mogućnost ponovnog priključenja.

Na svega 50 metara od kuće nalazi se izvor vode, uz sam put.

Jošanica je udaljena oko 15 kilometara od Sokobanje i poznata je po maloj banji sa lekovitim izvorima i lekovitim blatom, što ovu nekretninu može učiniti zanimljivom za one koji traže mir u prirodi ili vikendicu u ovom kraju Srbije.

Kurir Biznis/Blic

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