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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas novi pogon Fabrike automobila Priboj (FAP), gde mu je v.d. pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović predstavio šasije namenjene za haubice "Nora“.

Predsednik Vučić je obišao novi pogon za farbanje i peskarenje. Njega su po dolasku radnici pozdravili aplauzima.

- Hvala vam što ste u ovakvom broju došli ovde. Mučili smo se, mučili, mnogo novca ulagali u FAP, za tih 330 radnika. Nastavićemo da obezbeđujemo posao ma koliko teško bilo i ma koliko se mučili. To je čini mi se najvažnije. Za vas je bitno, i drago mi je da sam video legendarnog Tiosava Jankovića i sve naše oficire ovde. Kada kasarna bude primala vojnike u Priboju, to će biti kao jedna velika fabrika ovde - rekao je on.

Ulaganja u puteve i zdravstvo

Najavio je da mora da se uradi mnogo lokalnih puteva, ističući važnost puta od Sastavaka do granice sa Crnom Gorom, na šta se prolomio aplauz.

- Predvideli smo da uložimo i 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u Priboju - rekao je on, a potom se začuo dečiji plač iz publike, na šta je Vučić prekinuo govor i poručio:

Vučić je tokom obilaska objasnio da je FAP preuzeo posao nakon što proizvođači Kamaz i MAN nisu bili u mogućnosti da isporuče potrebne šasije.

"Kamaz nije mogao da isporuči, MAN nije mogao da isporuči i onda je to krenuo da radi FAP“, rekao je Vučić.

Tokom obilaska usledilo je i potpisivanje sporazuma o isporuci posebnih vojnih vozila, a Vučić je istakao da se radi o veoma značajnom poslu za fabriku i ceo Priboj.

"Da biste znali u čemu je stvar, to su 83 šasije. Veoma ozbiljan posao. Ovo je velika stvar za FAP i Priboj. Zato što ovo garantuje da će nastaviti da rade“, rekao je Vučić.

"Nikada nisam zadovoljan“

Predsednik Srbije govorio je i o stanju i rezultatima domaće namenske industrije, navodeći da, uprkos napretku, postoji prostor za njenu bržu modernizaciju.

Na pitanje da li je zadovoljan radom namenske industrije, Vučić je odgovorio da "nikada nije zadovoljan“.

"Trebalo je da ih iskoristimo za bržu modernizaciju, ali su stari dugovi došli na naplatu, kao i nasleđeni problemi. Koliko god para da date, uvek bacate u rupu. Ja to najbolje znam, najduže sam tu i znam koliko je tu muka“, rekao je Vučić.

On je istakao da je, imajući u vidu savremena dešavanja u svetu, domaća namenska industrija mogla da dostigne još viši tehnološki nivo i ostvari veće rezultate.

"Danas nam na tržištu mnogo vrede Lučani, čačanska Sloboda, Krušik... Oni najviše, onda svi drugi. Ali ja nikada ničim nisam zadovoljan“, kazao je Vučić.

Posao ugovoren za FAP predstavlja važan podsticaj za fabriku i Priboj, jer 83 šasije predstavljaju višegodišnju perspektivu proizvodnje i nastavak rada fabrike na proizvodnji vozila namenjenih potrebama Vojske Srbije.