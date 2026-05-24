Popularne srpske planine nude zanimljive prilike za kupovinu nekretnina, privlače sve više kupaca. Jedna od takvih ponuda nedavno se pojavila u selu Osečenica, u neposrednoj blizini Divčibara, gde se prodaje imanje po veoma primamljivoj ceni od 24.000 evra.

Za ovaj iznos, budući vlasnik ne dobija samo kuću površine 100 kvadrata, već i prostran plac od čak 27 ari na kojem se nalazi voćnjak. Nekretnina je posebno atraktivna zbog svoje pristupačnosti, s obzirom na to da je pozicionirana direktno pored puta.

Ono što potencijalnim kupcima uliva dodatnu sigurnost pri odluci jesu rešeno imovinsko stanje i osnovna infrastruktura. U oglasu se ističe da imanje poseduje trofaznu struju, a da je priključak za gradsku vodu već plaćen. Što se tiče papirologije, navodi se da je sve potpuno uredno i da se nekretnina vodi direktno na vlasnika, sa udelom 1/1.

Svi zainteresovani za ovu investiciju blizu poznatog turističkog centra mogu pokazati interesovanje ostavljanjem komentara ispod originalnog oglasa, nakon čega će ih vlasnik direktno kontaktirati. S obzirom na blizinu Divčibara i odnos cene i kvadrature, ovakve ponude na tržištu obično ne čekaju dugo na novog vlasnika.

Kurir Biznis/Blic

