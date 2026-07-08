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Većina ljudi sa nestrpljenjem iščekuje tople letnje dane – više vremena provodimo na otvorenom, uživajući u svežem vazduhu i suncu. Ali kada temperature dostignu ekstremne vrednosti, prirodno je potražiti zaklon u zatvorenom prostoru i pobeći od nesnosne vrućine. U takvim okolnostima mnogi požele da pojačaju klima-uređaj do maksimuma i pretvore svoj dom u pravu ledenu oazu, ali to nije ni energetski najefikasnije ni finansijski najisplativije rešenje.

Koja je idealna postavka temperature?

Ako spuštanje temperature na nivoe nalik arktičkim nije preporučljivo, koja je onda idealna postavka? Stručnjaci za klimatizacione sisteme savetuju da je cilj pronaći ravnotežu između prijatnosti i racionalne potrošnje energije, kako bi dom ostao prijatan za boravak čak i tokom toplotnog talasa.

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Prilagodljivost: Najvažnije je prilagoditi temperaturu potrebama ukućana i održavati je na što stabilnijem nivou. Postavite je na najvišu vrednost koja vam je i dalje prijatna dok ste kod kuće.

Manje oscilacije: Prema mišljenju stručnjaka, važnije od same brojke na termostatu jeste izbegavanje velikih i naglih promena temperature. Održavanje umerene i stalne postavke sprečava preopterećenje uređaja, produžava njegov vek trajanja i omogućava prijatnu klimu bez rasipanja energije.

Korisni saveti za uštedu

Preporučuje se povećanje temperature za nekoliko stepeni kada niko nije kod kuće ili tokom noći dok spavate. Programabilni termostati i tajmeri pritom mogu biti od velike pomoći jer omogućavaju da se prostor postepeno rashladi neposredno pre vašeg povratka ili buđenja.

Najčešća greška: Naglo spuštanje temperature na veoma niske vrednosti u želji da se prostor rashladi što brže ne ubrzava hlađenje. Ovaj postupak samo povećava potrošnju električne energije i dodatno opterećuje klima-uređaj.

Kako se još rashladiti?

Postoji i niz drugih načina kako da tokom velikih vrućina zadržite prijatnu temperaturu u domu bez dodatnog snižavanja termostata:

Održavajte uređaj: Redovno servisirajte klima-uređaj i menjajte filtere kako bi sistem radio efikasnije, trošio manje energije i trajao duže.

Blokirajte sunce: Tokom dana držite spuštene roletne, zatvorene žaluzine i zavese kako biste sprečili zagrevanje prostora sunčevim zracima. Značajan deo neželjene toplote u dom ulazi upravo kroz prozore.

Koristite ventilatore: Plafonski ili samostojeći ventilatori poboljšavaju cirkulaciju vazduha i dodatno povećavaju osećaj svežine.

Izbegavajte izvore toplote: Tokom najtoplijeg dela dana izbegavajte korišćenje rerne, mašine za sušenje veša i drugih kućnih aparata koji stvaraju toplotu.

Zaptivanje prostora: Proverite da li su vrata i prozori dobro zaptiveni kako bi rashlađeni vazduh ostao unutar prostorija.

Oslobodite protok vazduha: Nameštaj, tepisi i drugi predmeti ne bi smeli da blokiraju ventilacione otvore. Takođe, spoljne jedinice klima-uređaja redovno čistite od lišća, granja i vegetacije kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.