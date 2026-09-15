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Koliko je hrana u Srbiji zaista skupa u poređenju sa zemljama u okruženju i Evropskoj uniji? Odgovor zavisi od toga šta stavljate u korpu, ali jedno poređenje cena u četiri zemlje donelo je zanimljiv rezultat - od Srbije, Grčke, Italije i Bugarske, proverena potrošačka korpa bila je najjeftinija upravo kod nas.

Kako prenosi bugarski portal Marica, poređenje je uradio bugarski bTV, a obuhvatilo je šest svakodnevnih proizvoda - jaja, maslac, svinjsko i pileće meso, beli sir i jogurt. Kada su sabrane cene četiri proizvoda koja su mogla direktno da se porede na sva četiri tržišta, razlike su bile manje nego što bi se možda očekivalo.

U Srbiji je šest jaja koštalo oko jedan evro, 250 grama maslaca 2,85 evra, kilogram svinjskog mesa 5,93 evra, a pilećeg 5,33 evra. Kilogram belog sira bio je 6,31 evro, dok je jogurt koštao oko 1,43 evra po kilogramu.

Srbija 15,11 evra, Bugarska 16,55

Kada se saberu četiri proizvoda koja su direktno upoređena - šest jaja, 250 grama maslaca, kilogram svinjetine i kilogram piletine - račun izgleda ovako:

Srbija - 15,11 evra

Italija - 15,47-17,48 evra

Grčka - 15,73-16,78 evra

Bugarska - 16,55 evra

Prema tom konkretnom poređenju, najniži račun zabeležen je u Srbiji, dok je Bugarska sa 16,55 evra bila najskuplja kada se uzmu navedene početne/uporedive cene. Kod Italije i Grčke postoji raspon zbog različitih cena pojedinih proizvoda.

Razlika između Srbije i Bugarske iznosi 1,44 evra, odnosno bugarska korpa je u ovom poređenju oko 9,5 odsto skuplja.

Jaja u Srbiji upola jeftinija nego u Bugarskoj

Najveća razlika vidi se kod jaja. Šest komada u Srbiji koštalo je oko jedan evro, dok je u Bugarskoj cena bila 1,99 evra.

Maslac od 250 grama u Bugarskoj je koštao 3,30 evra, svinjetina 4,98 evra po kilogramu, a piletina 6,29 evra. Beli sir je, međutim, pravio ogromnu razliku - njegova cena dostizala je 15,33 evra po kilogramu, više nego dvostruko u odnosu na cenu navedenu za Srbiju.

S druge strane, nije svaki proizvod kod nas jeftiniji. Svinjetina je u Srbiji sa 5,93 evra bila skuplja nego u Bugarskoj, gde je koštala 4,98 evra.

A šta je sa Grčkom i Italijom?

U Grčkoj su posebno skupi jaja i svinjetina. Šest jaja veličine L u jednom velikom trgovinskom lancu u Atini koštalo je najmanje 2,48 evra, dok je kilogram svinjetine dostizao 7,90 evra.

Maslac se kretao između 2,45 i 3,50 evra za 250 grama, dok je običan beli sir počinjao od 6,75 evra po kilogramu. Feta je mogla da dostigne čak 19 evra. Zanimljivo je da je piletina, sa oko 2,90 evra po kilogramu, bila znatno jeftinija nego u Srbiji.

U Italiji šest jaja košta oko dva evra, dok organska dostižu oko tri evra. Maslac se kreće od 1,99 do četiri evra, svinjetina košta 6,99 evra po kilogramu, a piletina oko 4,49 evra. Pileći file je znatno skuplji i dostiže osam evra po kilogramu.

Najjeftinija korpa ne znači i da je hrana jeftina

Samo poređenje zasnovano je na malom broju konkretnih proizvoda i cena u prodavnicama, a stručnjaci upozoravaju da na ovakve rezultate mogu značajno da utiču akcije, sezona, vrsta proizvoda i trgovinski lanac. Za ozbiljno poređenje ukupnog nivoa cena potrebno je posmatrati hiljade proizvoda.

Tu je pre svega pitanje kupovne moći. Kao prosečna neto zarada u Srbiji se navodi iznos od 1.026 evra i procenjena potrošačka korpa za jednu osobu od oko 487 evra. Anketirani građani Srbije istovremeno su navodili da veliki deo prihoda odlazi upravo na hranu i račune.

Zato ovo poređenje daje zanimljiv odgovor na pitanje koliko koštaju iste osnovne namirnice preko granice, ali ne i konačan odgovor na mnogo složenije pitanje - gde se sa prosečnom platom zaista živi i jede najjeftinije.