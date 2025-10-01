Slušaj vest

Na jednom srpskom Reddit forumu korisnik je podelio fotografiju i cene proizvoda u Španiji, što je pokrenulo raspravu o tome koliko je tamo život povoljniji nego u Srbiji.

Objava je prikazala stvarne cene osnovnih namirnica u španskim supermarketima – od tunjevine u maslinovom ulju, preko jaja i kobasica, pa do čokolade sa visokim procentom kakaa. Brzo se razvila diskusija o tome koliko su troškovi života niži u pojedinim evropskim zemljama i kako se prosečne plate odražavaju na kupovnu moć.

- Objavljujem cene u Španiji. Ako se ne vidi dobro - 900 g tunjevine u maslinovom ulju 7,70 evra, 12 jaja 2,80 evra, 560 g kobasica 3,30 evra, čokolada sa 99% kakaa 2,70 evra... - naveo je autor objave.

Komentari su se nizali:

Najjači utisak s letovanja je koliko je tamo sve jeftinije nego ovde.

Samo prave legende će ovo razumeti.

Jedan korisnik koji se javio sa letovanja u blizini Barselone dodao je:

- Marketi su generalno jeftiniji, espreso na plaži oko 200 dinara, boca vina oko 1.500 dinara...

Bilo je i poređenja sa drugim državama:

- Bio sam u Švajcarskoj i Lihtenštajnu i to su jedine zemlje od devet koje sam obišao da su isto ili skuplje od Srbije. Sve ostalo je jeftinije, čak i naši proizvodi.

Korisnik iz Slovenije napisao je:

- Nedavno sam se preselio u Sloveniju i ovde me kupovina izađe 20–30% jeftinije nego u Srbiji. Minimalac je 1.000 evra, a prosečna plata oko 1.500 evra (posle poreza).

Na kraju, jedan od komentatora je uz osmeh primetio:

- Pustite cene, gledajte kako su lepo poređani krastavci, poezija.