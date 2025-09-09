Slušaj vest

Letovanje više ne znači isključivo juli i avgust. Sve veći broj naših građana odlučuje se da more potraži u septembru i oktobru, kada su gužve manje, cene povoljnije, a more toplije i plaže mirnije. O ovoj temi za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA.

- Najvažnije je da kažemo da u ovom periodu godine destinacije koje su najtraženije, pre svega Grčka, u kojoj boravi najveći broj naših turista, nude značajno niže cene. Već od sutra i prekosutra postoje aranžmani gde deset dana boravka u apartmanu sa prevozom koštaju između 110 i 150 evra - rekao je Seničić.

On je istakao da je ponuda u septembru praktično neuporediva sa bilo kojom drugom destinacijom, te da se već sada zna da će kapaciteti do kraja meseca biti gotovo popunjeni.

Turisti koji posećuju Grčku će, takođe, od 2025. godine morati da plate dnevne takse od dva evra, umesto sadašnjih 0,5 evra, a takse će biti dodatno povećane na osam evra tokom sezone, koja obuhvata period od aprila do oktobra.

Destinacije sa aktuelnim ponudama do novembra

Pored Grčke, produžetak sezone obuhvata i jug Turske, gde kupanje traje do polovine oktobra, zatim Tunis i Egipat, gde se letovanje produžava čak do kraja novembra.

- Na primer, Kipar i Malta su takođe veoma tražene destinacije, dok u Španiji i Italiji sezona traje do 20. septembra. Crna Gora i Bugarska su aktuelne do druge polovine septembra, a u tom periodu cene padaju i do 50 odsto - dodao je Seničić.

Jedna od ključnih prednosti putovanja van glavne sezone, pored cene, jeste i mirnija atmosfera.

- To su daleko manje gužve nego u julu i avgustu. Manje se čeka i na graničnim prelazima, putuje se brže, a i sama destinacija nudi kvalitetniju uslugu. Naravno, u septembru treba imati u vidu mogućnost ponekog kišnog dana, ali to se dešava i u jeku sezone - objasnio je direktor JUTA.

Na pitanje da li će cene ostati tako povoljne kada sve više ljudi bude otkrivalo benefite putovanja van sezone, Seničić je odgovorio:

- To ne zavisi puno od turističkih agencija, već od vlasnika smeštaja. Verujem da će u narednim godinama to ostati tako jer se cene formiraju prema julu i avgustu kao centralnoj sezoni. Poslednjih godina nismo imali velike promene cena u septembru.

Kada je reč o last minute ponudama, Seničić navodi da ih sigurno ima, ali ne u tolikoj meri kao tokom same sezone.

