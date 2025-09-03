Slušaj vest

Meksiko, Kina i Brazil su među zemljama koje se suočavaju sa najvećim troškovima viza koji se kreću blizu 442 dolara.

Naknada bi se naplaćivala putnicima koji nisu imigranti i koji posećuju SAD u iznosu od 250 dolara, što se plaća prilikom izdavanja viza, doneta je kao deo Zakona o jednom velikom lepom zakonu.

Zemlje poput Meksika, Kine i Brazila biće najviše pogođene, a troškovi za zemlje bez viza sada se približavaju 442 dolara, prema podacima Američkog turističkog udruženja.

Najveći broj međunarodnih posetilaca bio je iz Meksika, Kanade, Velike Britanije, Indije i Brazila, prema podacima Međunarodnog udruženja za dolazna putovanja.

Gejb Rici, predsednik kompanije za globalno upravljanje putovanjima „Altur“, rekao je da će „svako opterećenje koje dodamo iskustvu putnika smanjiti obim putovanja za izvestan iznos“.

– Kada se leto bude završavalo, ovo će postati sve hitnije pitanje i moraćemo da uračunamo troškove u budžete za putovanja i dokumentaciju – dodao je Rici.

Broj stranih posetilaca SAD opao je za 3,1 odsto u julu u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Rojtersa.

Nova naknada dolazi u trenutku kada se SAD, kao domaćin, pripremaju za događaje Amerika250, Olimpijske igre i utakmice FIFA Svetskog prvenstva.

– Projektovano je da ćepotrošnja međunarodnih posetilaca u SAD pasti na nešto manje od 169 milijardi dolara ove godine, u odnosu na 181 milijardu dolara u 2024 - navodi se u izveštaju Svetskog saveta za putovanje i turizam, piše Fox news.

Direktor za ekonomiju turizma za studije industrije, Aran Rajan, rekao je za Rojters da će putovanja u SAD ove godine porasti za preko 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, ali najnovije projekcije sada pokazuju pad od 3 odsto.

SAD nisu same, zemlje širom sveta uvode ulazne takse i pooštravaju kontrole kako bi iskoristile turizam, istovremeno suzbijajući zloupotrebe.

Britanska vlada je nedavno uvela „Ekektronsku putnu dozvolu“ (ETA) koja digitalizuje zahteve turista za posetu zemlji uz plaćanje naknade od oko 13 dolara.

ETA su povezane sa putničkim pasošem u nastojanju da se ublaže bezbednosne provere i „spreči zloupotreba“ imigracionog sistema.

U sredu je Trampova administracija predložila pravilo kojim bi se ograničio boravak međunarodnih studenata u SAD na četiri godine, kao i trajanje viza za posetioce kulturne razmene i pripadnike medija.

– Pravilo bi ograničilo boravak koliko dugo određeni nosioci viza mogu da borave u SAD – navodi se u saopštenju za javnost Ministarstva za unutrašnju bezbednost.

Cilj je suzbijanje „zloupotrebe viza“ i povećanja sposobnosti agencije da „pravilno proverava i nadgleda ove pojedince“.