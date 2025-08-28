Slušaj vest

Crnoj Gori je, prema preliminarnim podacima, u julu ostvareno 234.403 dolaska turista, što je za 3,7 odsto više nego u istom mesecu lane, dok je broj noćenja turista u kolektivnom smeštaju dostigao 1,04 miliona, objavila je crnogorska Uprava za statistiku (Monstat).

Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smeštaju u Crnoj Gori 90,8 odsto ostvarili su strani, a 9,2 odsto noćenja domaći turisti.

Među stranim posetiocima, najbrojniji su bili gosti iz Srbije sa udelom od 19,1 odsto, Bosne i Hercegovine 6,2 odsto, Poljske 4,4 odsto, Francuske 3,8 odsto i Nemačke 3,6 odsto, dodaje se u izveštaju.

Najviše noćenja ostvareno je u primorskim mestima 92,9 odsto, glavnom gradu 3,7 odsto, planinskim mestima 2,2 odsto, dodaje se u izveštaju na veb stranici Monstata.

Gledano po destinacijama, najpopularnija među turistima bila je Budva gde je ostvareno 40,2 odsto svih dolazaka i 46,6 odsto svih noćenja, sledi Herceg Novi 11,2 odsto dolazaka i 14,7 odsto noćenja i Bar 10,4 odsto dolazaka i 12,4 odsto noćenja.