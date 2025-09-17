Slušaj vest

Septembar je sve popularniji mesec za odlazak na letovanje, prvenstveno zbog nižih cena, manjih gužvi i prijatnijih temperatura. Ipak, mnogi se pitaju gde je more dovoljno toplo i vreme stabilno u ovom periodu.

Zanimljiva diskusija se razvila na Ana forumu, gde su korisnici podelili svoja iskustva sa letovanja u septembru, od Jadrana do Mediterana. Većina se složila da je to idealan period za odmor.

- Uh, prema mom mišljenju u septembru je najbolje. Voda baš onako kako treba, ne ledena, a ne ni nešto topla... vreme predivno, bilo je preko 30 svakog dana - napisala je jedna korisnica, dodajući da u tom periodu nije imala problema sa meduzama, a da je boravila u Paraliji.

Jedna od korisnica foruma naglasila je da je Grčka u septembru "pun pogodak šta god da odabereš, ne treba vreme da te brine uopšte".

I Hvar se pokazao kao odličan izbor. Jedan korisnik navodi da svake godine ide tamo krajem septembra.

- Mogu ti reći da je pun pogodak. U julu je plahta teška da se čovek pokrije, a u septembru ide jorgan, a nekad i ćebe - znači noći nisu vruće, prohladne su... more je toplo. E sad ima nedostatak, a to je kraći dan, i to dosta kraći - objasnio je on.

Crna Gora je takođe popularna destinacija. Jedna mama je preporučila Bečiće, ističući da imaju lepu plažu ako deca vole da se igraju u pesku. Korisnici su preporučili i Tivat, kao sređen grad sa velikim parkom za decu i mnoštvom lepih plaža u blizini, poput Mirišta. Navode i da su Petrovac i Kotor blizu, te da su odlični za porodični odmor.

Većina korisnika Ana foruma složila se da se u septembru može uživati u letovanju jednako, a ponekad i lepše nego u jeku sezone. Bilo da se odlučite za Crnu Goru, Grčku, Tursku ili neku dalju zemlju, ovaj period nudi mirnije plaže, prijatnije temperature i povoljnije aranžmane.