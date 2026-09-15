Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zaposleni u socijalnoj zaštiti, među kojima su vaspitači, pedagozi, specijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, logopedi, radni terapeuti i nutricionisti, dobiće od 1. decembra 2026. godine povećanje plata od 12 odsto. Ovo ujedno predstavlja najveće najavljeno pojedinačno povećanje zarade u celom javnom sektoru.

Prema predstavljenim projekcijama, nova decembarska plata za ova zanimanja iznosiće 125.687 dinara.

Kada se ovaj iznos preračuna u evre po zvaničnom kursu od 117,36 dinara, zarada ovih stručnjaka iznosiće približno 1.071 evro.

Mesečno oko 13.400 dinara više u novčaniku

Na osnovu projektovanog decembarskog iznosa i najavljenog uvećanja od 12 odsto, sadašnja prosečna plata za ova radna mesta iznosi oko 112.220 dinara.

To znači da će vaspitači i pedagozi nakon decembarskog obračuna mesečno primati oko 13.466 dinara više nego do sada.

Između ostalog, u analizi se napominje da će tačan pojedinačni iznos zarade za svakog zaposlenog zavisiti od konkretnog radnog mesta, osnovice, stručne spreme, minulog rada i ostalih pripadajućih dodataka.

Plata dva i po puta veća nego 2012. godine

Prema prezentovanim podacima, zarade u ovom sektoru zabeležile su značajan rast u odnosu na 2012. godinu.

Plata za ove profile u sektoru zdravstva i socijalne zaštite 2012. godine iznosila je 49.422 dinara, odnosno svega 437 evra.

Projektovani decembarski iznos od 125.687 dinara predstavlja nominalno uvećanje za 76.265 dinara u odnosu na 2012. godinu.

To znači da su zarade za vaspitače, pedagoge i srodna zanimanja u posmatranom periodu porasle za oko 154,3 odsto, odnosno da su danas približno dva i po puta veće nego pre 14 godina.

Inače, za ostale zaposlene u javnom sektoru najavljeno je povećanje od osam odsto od 1. decembra 2026. godine, dok je cilj da prosečna zarada u Srbiji do kraja 2027. godine dostigne 1.400 evra.