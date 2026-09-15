Ko će dobiti najveću povišicu plata u javnom sektoru: Od 1. decembra zarada će im biti uvećana za 13.000 dinara
- Zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiće od 1. decembra 2026. povećanje plata od 12 odsto, što je najveće pojedinačno uvećanje u javnom sektoru.
- Nova prosečna plata za vaspitače, pedagoge i srodna zanimanja iznosiće 125.687 dinara, odnosno oko 13.466 dinara više mesečno.
- U odnosu na 2012. godinu, zarade u ovom sektoru porasle su za oko 154,3 odsto, dok je za ostale u javnom sektoru najavljeno povećanje od osam odsto.
Zaposleni u socijalnoj zaštiti, među kojima su vaspitači, pedagozi, specijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, logopedi, radni terapeuti i nutricionisti, dobiće od 1. decembra 2026. godine povećanje plata od 12 odsto. Ovo ujedno predstavlja najveće najavljeno pojedinačno povećanje zarade u celom javnom sektoru.
Prema predstavljenim projekcijama, nova decembarska plata za ova zanimanja iznosiće 125.687 dinara.
Kada se ovaj iznos preračuna u evre po zvaničnom kursu od 117,36 dinara, zarada ovih stručnjaka iznosiće približno 1.071 evro.
Mesečno oko 13.400 dinara više u novčaniku
Na osnovu projektovanog decembarskog iznosa i najavljenog uvećanja od 12 odsto, sadašnja prosečna plata za ova radna mesta iznosi oko 112.220 dinara.
To znači da će vaspitači i pedagozi nakon decembarskog obračuna mesečno primati oko 13.466 dinara više nego do sada.
Između ostalog, u analizi se napominje da će tačan pojedinačni iznos zarade za svakog zaposlenog zavisiti od konkretnog radnog mesta, osnovice, stručne spreme, minulog rada i ostalih pripadajućih dodataka.
Plata dva i po puta veća nego 2012. godine
Prema prezentovanim podacima, zarade u ovom sektoru zabeležile su značajan rast u odnosu na 2012. godinu.
Plata za ove profile u sektoru zdravstva i socijalne zaštite 2012. godine iznosila je 49.422 dinara, odnosno svega 437 evra.
Projektovani decembarski iznos od 125.687 dinara predstavlja nominalno uvećanje za 76.265 dinara u odnosu na 2012. godinu.
To znači da su zarade za vaspitače, pedagoge i srodna zanimanja u posmatranom periodu porasle za oko 154,3 odsto, odnosno da su danas približno dva i po puta veće nego pre 14 godina.
Inače, za ostale zaposlene u javnom sektoru najavljeno je povećanje od osam odsto od 1. decembra 2026. godine, dok je cilj da prosečna zarada u Srbiji do kraja 2027. godine dostigne 1.400 evra.
Kurir Biznis/Blic