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Prodaja stana ili kuće u velikoj meri zavisi od prvog utiska. Kupci nekretninu biraju emocijama i očima, a tek naknadno racionalizuju kupovinu. Umesto da ulažete hiljade evra u kompletna renoviranja koja se često ne isplate u punom iznosu, fokusirajte se na strateške, jeftine kozmetičke promene.

1. Krečenje u svetle, neutralne tonove

Zidovi su najveća površina u svakom stanu i njihov izgled diktira celokupnu atmosferu. Tamne boje, upečatljive tapete ili fleke na zidovima vizuelno sužavaju prostor i odbijaju kupce.

Šta treba da uradite: Prekrečite celu nekretninu u čistu belu boju ili tople bež i svetlosive nijanse.

Efekat: Za samo par stotina evra, stan će delovati znatno prostranije, urednije i svetlije. Neutralne boje brišu vaš lični pečat i pretvaraju prostor u "prazno platno", omogućavajući kupcima da lako zamisle svoj nameštaj u njemu.

2. Osvežavanje kupatila bez lupanja pločica

Ako kupatilo deluje staro i zapušteno, kupac automatski u glavi kalkuliše trošak kompletnog renoviranja i agresivno spušta vašu traženu cenu.

Šta treba da uradite: Očistite kamenac i prefarbajte potamnele fuge specijalnim belim markerom. Obavezno zamenite dasku na WC šolji, kupite novu zavesu za tuš, zamenite rasklimatanu slavinu i postavite moderno ogledalo.

Efekat: Ovakva brza intervencija košta manje od 100 evra, a stvara iluziju nedavno renoviranog prostora. Blistavo kupatilo šalje poruku da je cela nekretnina domaćinski i pedantno održavana.

3. Depersonalizacija i popravka iritantnih sitnica

Kupac ne želi da ima osećaj da je došao kod nekoga u goste, on mora podsvesno da oseti da je to njegov budući dom. Takođe, sitni kvarovi ruše cenu brže nego što mislite.

Šta treba da uradite: Uklonite porodične fotografije, magnete sa frižidera, nagomilane suvenire i dečije igračke sa poda. Zatim zamenite sve pregorele sijalice, podmažite šarke na vratima koja škripe i zategnite sve labave ručice na kuhinjskim elementima i plakarima.

Efekat: Škripanje vrata i mračne sobe stvaraju podsvesnu sumnju da stan ima i veće, skrivene mane. Maksimalno raščišćen, svetao i funkcionalan prostor deluje luksuzno i uliva poverenje da je nekretnina vredna traženog novca.