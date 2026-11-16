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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali razgovarao je danas sa saradnicima u tom ministarstvu o stanju u budžetu i o sveukupnom stanju javnih finansija i izjavio da Srbija trenutno na računu ima oko 444,6 milijardi dinara i da su makroekonomski pokazatelji dobri.

Mali je na svom Instagram nalogu naveo da je nezaposlenost u drugom kvartalu je iznosila 7,2 odsto, a prosečna plata za avgust je 117.282 dinara.

Mali takođe navodi i da će od 1. decembra, kao što je najavljeno, plate u javnom sektoru porasti za osam odsto, a penzije za 7,5 odsto.

- Trenutno na računu imamo 444,6 milijardi dinara, a svi makroekonomski pokazatelji su nam dobri. Javni dug je na nivou od 43,5%, a prema fleš proceni RZS realni rast BDP-a u trećem kvartalu ove godine iznosio je 4%. To znači da je Srbija u prva tri kvartala ove godine ostvarila stopu rasta od 3,7% BDP-a. Nezaposlenost u drugom kvartalu je iznosila 7,2%, a prosečna plata za avgust je 117 282 dinara. Podsećam i da će od 1. decembra plate u javnom sektoru porasti za 8%, a penzije za 7,5%.

Ponosan sam na to u kakvom stanju ostavljamo javne finansije i na sve što smo uradili. Radili smo mnogo i mislim da je to jedini način da Srbija ide napred. Zato mi je žao što vidim da je studentska lista predstavila neke populističke mere, kao što je skraćivanje radne nedelje na četiri dana, i što se zalažu da se radi manje. Ako radite manje – imate i manju produktivnost i ne možete ni da rastete, ni da napredujete. A Srbija sada ne sme da stane, naveo je Siniša Mali na Instagramu.