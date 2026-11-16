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Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, 16. novembra, jer se prema Zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.



Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.

Prekršajne kazne za neplaćanje obaveza



Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.



Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Porez Foto: Shutterstock

Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti.



Porez na imovinu plaća se u četiri rate od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.



Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ukoliko poslednji dan zakonskog roka za plaćanje poreza pada u subotu, nedelju ili u danima državnog praznika, rok se pomera na prvi naredni radni dan.