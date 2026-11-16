Danas ističe važan rok za vlasnike nekretnina: Ko zakasni moraće da plati sa kamatom od 16,5 odsto
- Danas ističe rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike.
- Za kašnjenje se obračunava kamata od 16,5 odsto, a fizička lica mogu biti kažnjena i sa 5.000 dinara.
Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe danas, 16. novembra, jer se prema Zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.
Prekršajne kazne za neplaćanje obaveza
Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.
Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.
Opštine i gradovi utvrđuju zone i prosečne cene kvadratnog metra na osnovu podataka o prometu nepokretnosti.
Porez na imovinu plaća se u četiri rate od kojih prva dospeva 14. februara, druga 15. maja, treća 14. avgusta, a četvrta 14. novembra.
Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ukoliko poslednji dan zakonskog roka za plaćanje poreza pada u subotu, nedelju ili u danima državnog praznika, rok se pomera na prvi naredni radni dan.
Biznis Kurir/Tanjug