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Na jugoistoku Srbije, nedaleko od granice sa Bugarskom, nalazi se Zvonačka Banja, mesto koje spaja termomineralne izvore, planinski vazduh i prirodne lepote.

Iako nije među najpoznatijim turističkim destinacijama u zemlji, ovaj kraj ima zanimljivu istoriju, a posetiocima nudi mogućnost odmora daleko od gradske gužve.

Zvonačka Banja nalazi se u opštini Babušnica, na obroncima Vlaške planine, na nadmorskoj visini od oko 670 metara. Od Babušnice je udaljena oko 28 kilometara, od Dimitrovgrada 30, a od Pirota oko 32 kilometra, prema podacima objavljenim na turističkoj prezentaciji ovog mesta.

Jedan od najvažnijih prirodnih resursa ovog područja jesu termomineralni izvori. Prema Programu razvoja turizma opštine Babušnica za period od 2026. do 2028. godine, termalno vrelo prostire se na površini od 1,73 hektara, dok temperatura vode na izvorištu iznosi oko 28 stepeni Celzijusa.

Voda u Zvonačkoj Banji je poznata još iz rimskog perioda, a tokom arheoloških istraživanja pronađeni su ostaci rimskog bazena i drugi nalazi koji svedoče o tome da su ljudi još u antičko doba koristili ove izvore.

Foto: Kurir/T.S.

Dva bazena sa termomineralnom vodom

Zvonačka Banja ima dva otvorena bazena sa termomineralnom vodom. Veći je dimenzija 25 puta 12,5 metara, dok je manji veličine 12,5 puta sedam metara.

Prema informacijama objavljenim na turističkoj prezentaciji banje, bazeni rade sezonski, od sredine juna do početka septembra.

Navedena cena ulaznice iznosi 300 dinara za odrasle i 200 dinara za decu, dok je radno vreme od 9 do 18 časova. Cene i radno vreme potrebno je proveriti pre dolaska, posebno zbog sezonskog karaktera kupališta.

Foto: Live Production

Noćenje za dvoje od 2.000 dinara

Jedna od prednosti ovog kraja jesu pristupačne cene privatnog smeštaja.

Prema ranije objavljenim ponudama, noćenje za dve osobe moglo je da se pronađe za oko 2.000 dinara, dok su privatne sobe i jednostavniji smeštaj bili među najpovoljnijim opcijama.

Prema novijim medijskim navodima, cene privatnog smeštaja kreću se oko 20 evra, dok apartmani za dve osobe u samoj banji tokom sezone mogu da koštaju između 30 i 40 evra po noćenju.

Ipak, ove cene nisu zvanični cenovnik niti potvrda trenutne raspoloživosti. Zbog toga je pre rezervacije potrebno proveriti cenu direktno kod vlasnika smeštaja.

Treba imati u vidu i da nekadašnji hotel "Mir", otvoren 1987. godine, prema opštinskom programu razvoja turizma nije u funkciji i nalazi se u veoma lošem stanju.