Koliko je stanova promenilo vlasnika posle izbora u Srbiji? Iz RGZ za Biznis Kurir otkrili precizne podatke
- RGZ je od 10. do 25. oktobra 2026. primio 8.325 isprava, što je oko 29 odsto manje nego u istom periodu 2025. godine.
- U periodu od 26. oktobra do 10. novembra evidentirano je 7.585 isprava, odnosno oko 9,7 odsto manje nego lane.
Broj ugovora i drugih isprava dostavljenih Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) za upis u Registar cena nepokretnosti bio je manji u dva posmatrana perioda ove godine u odnosu na iste intervale 2025. godine. Najveća razlika zabeležena je između 10. i 25. oktobra, kada je primljeno oko 29 odsto manje isprava nego u istom periodu prošle godine.
Prema podacima RGZ-a, od 10. do 25. oktobra 2026. godine primljeno je 8.325 isprava, dok je u istom periodu 2025. godine njihov broj iznosio 11.725.
Pad za 740 isprava o prometu nekretnina
Pad je zabeležen i u drugom posmatranom intervalu, od 26. oktobra do 10. novembra. U tom periodu ove godine RGZ je primio 7.585 isprava, dok ih je godinu ranije bilo 8.395.
To znači da je broj primljenih isprava u drugom periodu bio manji za oko 9,7 odsto u odnosu na isti interval prethodne godine.
Kada se uporede podaci dve nedelje pre i posle parlamentarnih izbora u Srbiji, koji su održani 25. oktobra, uočljivo je da je broj isprava dostavljenih RGZ, od 25. oktovra do 10. novembra manji za 740 u odnosu na period od 10. do 25. oktobra 2026. godine.
Podaci ne predstavljaju isključivo kupoprodaju nekretnina
Iz Republičkog geodetskog zavoda naglašavaju za Kurir Biznis da se prikazani podaci odnose na ukupan broj ugovora i isprava primljenih u Registar cena nepokretnosti putem eŠaltera, prema datumu prijema, i da ne obuhvataju samo kupoprodajne ugovore.
- Ukupan broj ugovora i isprava primljenih u Registar cena nepokretnosti putem eŠaltera za teritoriju Republike Srbije, iskazan je prema datumu prijema, sa napomenom da taj broj, osim kupoprodajnih ugovora, obuhvata i druge ugovore u skladu sa zakonom, kao što su ugovori o poklonu, razmeni i otkupu, nasleđivanju, aneksi ugovra kao i druge isprave - objašnjavaju u RGZ.
RGZ upozorava: Kratki periodi nisu dovoljni za pouzdane zaključke
Iz RGZ-a ukazuju i da su posmatrani intervali od po 16 dana prekratki za izvođenje pouzdanih zaključaka o kretanjima na tržištu nepokretnosti.
- Na broj primljenih isprava u tako kratkim intervalima mogu uticati raspored radnih i neradnih dana, dinamika overe i dostavljanja isprava, kao i struktura pravnih poslova na koje se isprave odnose - ističu u RGZ.
Kurir Biznis