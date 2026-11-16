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Broj ugovora i drugih isprava dostavljenih Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) za upis u Registar cena nepokretnosti bio je manji u dva posmatrana perioda ove godine u odnosu na iste intervale 2025. godine. Najveća razlika zabeležena je između 10. i 25. oktobra, kada je primljeno oko 29 odsto manje isprava nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima RGZ-a, od 10. do 25. oktobra 2026. godine primljeno je 8.325 isprava, dok je u istom periodu 2025. godine njihov broj iznosio 11.725.

Pad za 740 isprava o prometu nekretnina

Pad je zabeležen i u drugom posmatranom intervalu, od 26. oktobra do 10. novembra. U tom periodu ove godine RGZ je primio 7.585 isprava, dok ih je godinu ranije bilo 8.395.

To znači da je broj primljenih isprava u drugom periodu bio manji za oko 9,7 odsto u odnosu na isti interval prethodne godine.

Kada se uporede podaci dve nedelje pre i posle parlamentarnih izbora u Srbiji, koji su održani 25. oktobra, uočljivo je da je broj isprava dostavljenih RGZ, od 25. oktovra do 10. novembra manji za 740 u odnosu na period od 10. do 25. oktobra 2026. godine.

Foto: Republički Geodetski Zavod

Podaci ne predstavljaju isključivo kupoprodaju nekretnina

Iz Republičkog geodetskog zavoda naglašavaju za Kurir Biznis da se prikazani podaci odnose na ukupan broj ugovora i isprava primljenih u Registar cena nepokretnosti putem eŠaltera, prema datumu prijema, i da ne obuhvataju samo kupoprodajne ugovore.

- Ukupan broj ugovora i isprava primljenih u Registar cena nepokretnosti putem eŠaltera za teritoriju Republike Srbije, iskazan je prema datumu prijema, sa napomenom da taj broj, osim kupoprodajnih ugovora, obuhvata i druge ugovore u skladu sa zakonom, kao što su ugovori o poklonu, razmeni i otkupu, nasleđivanju, aneksi ugovra kao i druge isprave - objašnjavaju u RGZ.

RGZ upozorava: Kratki periodi nisu dovoljni za pouzdane zaključke

Iz RGZ-a ukazuju i da su posmatrani intervali od po 16 dana prekratki za izvođenje pouzdanih zaključaka o kretanjima na tržištu nepokretnosti.

- Na broj primljenih isprava u tako kratkim intervalima mogu uticati raspored radnih i neradnih dana, dinamika overe i dostavljanja isprava, kao i struktura pravnih poslova na koje se isprave odnose - ističu u RGZ.