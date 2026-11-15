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Odvlaživač vazduha može smanjiti višak vlage kada provetravanje i odvod pare nisu dovoljni, ali ne zamenjuje razmenu vazduha niti popravlja curenje. Potrošnja zavisi od snage, uslova u sobi i vremena rada. U konkretnom tehničkom primeru, snaga od 207 vati tokom osam sati dnevno daje približno 49,7 kWh za 30 dana.

Voda skupljena u posudi lako stvara utisak da je problem rešen. Ipak, uređaj može svakodnevno izdvajati vlagu dok kroz oštećen spoj, krov ili cev nastavlja da ulazi nova voda. Suvlji vazduh tada ublažava posledicu, a građevinski uzrok ostaje.

Drugačija je situacija u stanu u kojem se suši veš, kuva i tušira, a novi prozori smanjuju dotok spoljašnjeg vazduha. Tu treba povezati izvore pare, temperaturu površina i način njenog odvođenja pre nego što kupite aparat samo prema kvadraturi prostorije.

Odvlaživač vazduha ima smisla tek uz merenje vlage

Higrometrom pratite vlažnost ujutru, posle aktivnosti koje stvaraju paru i nakon provetravanja, kada se soba ponovo zagreje. Jedno očitavanje neposredno uz otvoren prozor ili izlaz uređaja ne opisuje uslove u celoj prostoriji.

Nemačka savezna agencija za životnu sredinu navodi raspon od 40 do 60 odsto kao orijentir za kontrolu vlage. Na hladnim delovima zida uslovi mogu biti nepovoljniji nego kod merača, pa sobni prosek nije potvrda da kondenzacije nema.

Odvlaživač vazduha ne mora raditi neprekidno ako pravilno provetravanje i uklanjanje pare na izvoru održavaju prihvatljive uslove. Posle zamene prozora proverava se i ono što objašnjavamo u tekstu o kondenzaciji posle nove stolarije.

Kiša napolju ne znači da zimi ne treba otvarati prozore

Hladan spoljašnji vazduh može sadržati manje vodene pare od toplog sobnog vazduha i kada mu je relativna vlažnost visoka. Kada se posle ulaska zagreje, njegova relativna vlažnost opada. Zato zimsko provetravanje može sušiti stan i po vlažnom vremenu.

Prozore otvarajte kratko i intenzivno, posebno posle stvaranja pare, umesto da zidove satima hladite držanjem na kip. Odvlaživač vazduha tokom svog ciklusa radi efikasnije u zatvorenoj prostoriji, dok se potrebno provetravanje obavlja odvojeno.

Uređaj ne uklanja ugljen-dioksid koji ukućani izdišu. Kupatilski ventilator i aspirator sa odvodom izbacuju vlagu napolje; recirkulacioni aspirator je vraća u prostor. Razliku obrađuje naš vodič za proveru aspiratora i odvoda.

Zašto oznaka 20 litara ne znači toliko vode u svakoj sobi

Odvlaživač vazduha procenjuje se prema učinku na temperaturi i vlažnosti na kojima će raditi. U objavljenim tehničkim podacima jednog kompresorskog uređaja učinak pri 30 °C i 80 odsto vlage iznosi 20,45 litara dnevno, a pri 20 °C i 60 odsto približno 8,5 litara.

Pri drugim uslovima menja se i snaga: u tom primeru iznosi 271, odnosno 207 vati. To su podaci konkretnog uređaja, koji pokazuju zašto najveći deklarisani kapacitet nije dovoljan za poređenje ponuda.

Za poređenje troška koristan je učinak izražen litrima po kilovat-satu, pod istim uslovima merenja. Manja snaga ne znači nužno manji trošak ako aparat za isti posao radi znatno duže. Važan je i raspored stana: zatvorena vrata između soba ograničavaju učinak uređaja postavljenog samo u hodniku.

Odvlaživač vazduha u hladnoj ostavi može imati znatno slabiji učinak nego u zagrejanoj sobi. Kod kompresorskih modela proverite dozvoljeni temperaturni opseg i način odmrzavanja, a ne samo veličinu rezervoara.

Koliko kilovat-sati dodaje osam sati rada

Za uređaj koji tokom rada troši 207 vati računica je 0,207 kW puta osam sati, odnosno 1,656 kWh dnevno. Za 30 dana dobija se 49,68 kWh. Pretpostavka je da svih osam sati radi tom snagom; automatsko isključivanje i promene režima menjaju rezultat.

Odvlaživač vazduha koji bi pod istim rasporedom prosečno trošio 600 vati potrošio bi 144 kWh mesečno. Ovo je uporedni proračun potrošnje, ne tvrdnja da svi veći uređaji imaju takvu snagu.

Novčani trošak zavisi od tarife i zone u kojoj se obračunavaju dodatni kilovat-sati. Važeći cenovnik snabdevanja prikazuje osnovne cene bez akcize i PDV-a. Deljenje celog računa potrošenim kilovat-satima uključilo bi i fiksne obaveze, pa ne daje preciznu cenu dodatnog rada uređaja.

Kada ni puna posuda ne znači trajno rešenje

Odvlaživač vazduha pomaže kada se izdvojena voda povezuje sa padom vlažnosti i smanjenjem kondenzacije. Ako mrlja raste posle kiše ili je zid stalno mokar uz instalaciju, potreban je pregled prodora vode.

Pratite i potrošnju utičnim meračem odgovarajuće namene. Količinu vode, temperaturu i kWh beležite u istom periodu: tako možete videti koliko aparat troši u vašem stanu, umesto da rad procenjujete samo po zvuku ventilatora.