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Kada stignu veći računi za struju, mnogi prvo pomisle na frižider koji radi tokom celog dana, mašinu za pranje veša ili električnu rernu. Međutim, jedan uređaj koji se naročito često koristi tokom jeseni i zime može da potroši znatno više električne energije nego što većina građana očekuje.

Reč je o mašini za sušenje veša, koja je u mnogim domaćinstvima postala gotovo nezamenljiva. Posebno je praktična tokom hladnijih meseci, kada se veš teško suši napolju, a u manjim stanovima često nema dovoljno prostora za sušilice na rasklapanje.

Ipak, ta praktičnost može skupo da košta. Prema podacima američke organizacije za zaštitu prirodnih resursa (NRDC), klasična električna mašina za sušenje veša može da potroši približno onoliko struje koliko zajedno troše novi energetski efikasan frižider, mašina za pranje veša i mašina za pranje sudova.

Jedan uređaj, velika potrošnja

Procene organizacije NRDC pokazuju da američka domaćinstva godišnje troše oko devet milijardi dolara na električnu energiju potrebnu za rad mašina za sušenje veša. Prelaskom na efikasnije modele, ukupni troškovi mogli bi da se smanje za nekoliko milijardi dolara.

Razlog velike potrošnje leži u načinu rada ovog uređaja. Dok frižider tokom dana troši relativno malo energije, klasična mašina za sušenje veša koristi snažne električne grejače kako bi zagrejala vazduh i uklonila vlagu iz odeće.

Sušenje može da traje sat vremena ili duže, a u porodicama koje peru nekoliko tura veša nedeljno potrošnja se brzo povećava. Ipak, stvarni troškovi zavise od vrste uređaja, njegove energetske efikasnosti i učestalosti korišćenja.

Posebno su zanimljivi modeli sa toplotnom pumpom. Za razliku od klasičnih mašina za sušenje veša, oni ponovo koriste toplotu unutar sistema i tako smanjuju potrošnju električne energije. Prema podacima američkog programa ENERGY STAR, takvi uređaji mogu da troše oko 70 odsto manje energije od uobičajenih modela.

Iako su uglavnom skuplji prilikom kupovine, manja potrošnja struje može dugoročno da donese uštedu, naročito domaćinstvima koja mašinu za sušenje veša koriste nekoliko puta nedeljno.

Kako smanjiti potrošnju struje bez kupovine novog uređaja?

Dobra vest je da potrošnja može da se smanji i bez kupovine novog uređaja. Jedna od najvažnijih stvari jeste pravilno centrifugiranje veša pre sušenja. Što manje vode ostane u odeći, mašini će biti potrebno manje vremena i energije da je osuši.

Važno je i da se bubanj ne pretrpava vešom, jer prevelika količina odeće otežava strujanje vazduha i produžava sušenje. Ako uređaj ima senzor vlažnosti, preporučuje se korišćenje automatskog programa koji završava rad čim veš postane dovoljno suv.

Redovno čišćenje filtera takođe je veoma važno. Nakupljena vlakna mogu da smanje efikasnost uređaja, a kod pojedinih vrsta mašina za sušenje veša i da povećaju rizik od pregrevanja i požara.

Kada vremenski uslovi to dozvoljavaju, najjednostavniji način za uštedu ipak je sušenje veša napolju ili na sušilici na rasklapanje. Mašinu za sušenje najbolje je koristiti onda kada je to zaista neophodno, posebno tokom hladnih i kišnih dana.