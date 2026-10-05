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Monofazna struja u kući može biti dovoljna za uobičajene uređaje, ali problem nastaje kada istovremeno treba da napaja električno grejanje, indukcionu ploču, rernu i mašine u radionici. Odgovor ne zavisi samo od broja faza, već od odobrene snage, glavnih osigurača, stanja instalacija i načina na koji će uređaji raditi.

Zato pogled na monofazno brojilo nije dovoljan za zaključak da kuća ima slab priključak. Prvo treba proveriti koliko je kilovata odobreno za konkretno merno mesto, a zatim sabrati uređaje koji bi realno mogli da rade istovremeno.

Monofazna struja u kući prvo se proverava prema odobrenoj snazi

Odobrena snaga je najveća aktivna snaga koju korisnik sme da preuzima na mestu priključenja. Podatak se nalazi na računu za električnu energiju, u odobrenju za priključenje ili ranijoj elektroenergetskoj saglasnosti.

Kod monofaznog priključka osigurač od 16 ampera približno odgovara snazi od 3,68 kW, 25 ampera snazi od 5,75 kW, a 35 ampera snazi od 8,05 kW. Priključak od 50 ampera omogućava približno 11,5 kW. To su matematičke vrednosti dobijene na naponu od 230 volti, ali stvarno dozvoljeno opterećenje određuju odobrenje i ugrađena zaštita.

Važeća uredba navodi da minimalna odobrena snaga može iznositi 3,68 kW za monofazni i 11,04 kW za trofazni priključak sa limitatorom od 16 ampera. Zbog toga monofazna struja u kući ne sme da se procenjuje napamet ili samo prema izgledu brojila.

Grejanje i indukcija mogu zauzeti snagu celog priključka

Izraz "grejanje na struju“ ne govori koliko će priključak biti opterećen. Električni kotao, toplotna pumpa, TA peć i klima imaju različitu priključnu snagu, dok se kod toplotne pumpe ne sme mešati električna snaga uređaja sa toplotnom snagom koju isporučuje.

Ako električni kotao troši 6 kW, a indukciona ploča pri punom radu oko 7 kW, njihov zbir već prelazi 13 kW. Tome treba dodati rernu, bojler, frižider, rasvetu i druge uređaje. Na monofaznom priključku od 5,75 ili 8,05 kW takva kombinacija ne može istovremeno da radi punom snagom bez reagovanja zaštite.

velika olakšica za građane Srbije Foto: Shutterstock

Proračun zato ne podrazumeva samo sabiranje svih deklarisanih snaga u kući, već procenu jednovremenog opterećenja: šta će se zaista uključivati u istom trenutku.

Indukciona ploča ne zahteva uvek tri faze

Pojedine indukcione ploče mogu da se priključe monofazno, dok neki modeli omogućavaju ograničavanje maksimalne snage. To, međutim, ne znači da će postojeća instalacija automatski izdržati takav uređaj.

Ako ploča može da povuče oko 7 kW, na jednoj fazi zahteva struju veću od 30 ampera. Način povezivanja, potreban presek kabla i zaštitni uređaj moraju se proveriti prema uputstvu proizvođača. Monofazna struja u kući može napajati odgovarajuću indukciju, ali možda neće ostaviti dovoljno snage za grejanje i ostale velike potrošače.

Radionica može da zahteva trofazni priključak

Kod radionice nije važan samo zbir kilovata. Kompresor, cirkular, aparat za zavarivanje ili druga mašina mogu pri pokretanju povući znatno veću struju, dok su pojedini motori konstruisani za trofazno napajanje.

Zato se proveravaju natpisna pločica, napon, nazivna snaga i način pokretanja svake mašine. Trofazni motor ne može se jednostavno priključiti na običnu kućnu utičnicu, a zamena utikača ne menja zahteve uređaja.

Trofazna struja ne znači neograničenu snagu

Trofazni priključak omogućava raspoređivanje potrošača na tri faze i korišćenje uređaja projektovanih za napon od 400 volti. Ipak, i on ima ograničenu odobrenu snagu.

Priključak 3 × 16 ampera daje približno 11,04 kW, dok 3 × 25 ampera odgovara snazi od oko 17,25 kW. Električar mora pravilno da rasporedi monofazne potrošače, jer preopterećenje jedne faze može isključiti zaštitu i kada ukupan zbir deluje prihvatljivo.

Kako se prelazi sa monofaznog na trofazni priključak

Za kuću koja je već priključena podnosi se zahtev Elektrodistribuciji Srbije za izdavanje odobrenja zbog promene tehničkih uslova i, po potrebi, odobrene snage. EDS proverava mogućnosti mreže i postojećeg priključka, određuje potrebne radove i u rešenju navodi troškove.

Posle pravnosnažnosti rešenja zaključuje se ugovor o pružanju usluge priključenja. Mogu biti potrebni novi priključni kabl, merno-razvodni ormar, trofazno brojilo, glavni osigurači i prilagođavanje unutrašnje instalacije. Trošak zato nije isti za svaku kuću, a mogućnost prelaska zavisi i od kapaciteta distributivne mreže.