Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara za četvrtak, 19. novembar 2026. godine.
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Kursna lista za četvrtak, 19. novembar: Evo koliko dinar danas vredi u odnosu na evro
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Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6326 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 107,2801.
Kurir Biznis
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