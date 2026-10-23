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Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi danas 117,4822 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 104,8012 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za dva odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,6 odsto, a od početka godine za 4,7 odsto.