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Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će iznositi 117,4109 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepormenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je viši za 0,2 odsto i iznosi 104,3189 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za dva odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,1 odsto, a od početka godine 4,2 odsto.