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Danas je zvanični srednji kurs takođe 117,4948 dinar za jedan evro.

Dinar će prema evru vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 29. septembra kada je evro vredeo 117,5386 dinara.

Biznis Kurir

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