Dinar će u ponedeljak ostati nepromenjene vrednosti prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,4948 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
InfoBiz
Kursna lista za ponedeljak, 5. oktobar 2026: Narodna banka Srbije objavila srednji kurs dinara
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Danas je zvanični srednji kurs takođe 117,4948 dinar za jedan evro.
Dinar će prema evru vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 29. septembra kada je evro vredeo 117,5386 dinara.
Biznis Kurir
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