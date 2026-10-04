Dinar će prema evru vredeti 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,2 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 29. septembra kada je evro vredeo 117,5386 dinara.