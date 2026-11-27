Širenje "Beograda na vodi" bez dozvola: Radovi na mostu i šetalištu iznenada obustavljeni
- Ključni radovi u širenju 'Beograda na vodi' navodno su izvođeni bez potrebnih građevinskih dozvola, pokazuje istraživanje RSE.
- Nakon pitanja novinara i promena na izborima, gradilišta su napuštena, a zvanični razlozi obustave i sudbina projekata nisu poznati.
Ključni infrastrukturni projekti u okviru širenja „Beograda na vodi“ – pešačko-biciklistički most, novo šetalište i panoramski točak – grade se bez neophodnih građevinskih dozvola, otkriva istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE). Nakon promene vlasti na oktobarskim izborima i upita novinara nadležnim institucijama, gradilišta su napuštena, dok zvanični razlozi obustave i sudbina ovih projekata ostaju nepoznati.
Iako je država formalni investitor preko javnog preduzeća „Srbijavode“, a finansijer kompanija „Beograd na vodi“ (u većinskom vlasništvu firme „Eagle Hills“ iz UAE), uvid u javne baze podataka i stanje na terenu pokazali su niz nepravilnosti.
Rekonstrukcija Starog železničkog mosta
Ministarstvo građevinarstva je tri puta odbilo zahtev za rekonstrukciju (poslednji put u novembru), odobrivši samo osnovno održavanje i zaštitu od korozije. Uprkos tome, izvođači predvođeni kompanijama „Milenijum tim“ i „Mostogradnja“ sekli su delove konstrukcije i ojačavali stubove, što spada u radove na rekonstrukciji. Nedelju dana nakon upita RSE, gradilište je zatvoreno, a radnici su povučeni.
Šetalište na desnoj obali Save
Za rekonstrukciju 609 metara obaloutvrde od Starog železničkog mosta do Hale 1 Beogradskog sajma izdati su samo lokacijski uslovi, dok zahtev za građevinsku dozvolu nije ni podnet. Satelitski snimci potvrđuju da su radovi bili u punom jeku još u aprilu, ali su odmah nakon izbora 25. oktobra mašine povučene, a neobezbeđeno gradilište sa materijalom je napušteno.
Panoramski točak
Zbog sumnje na nelegalnu gradnju panoramskog točka, nazvanog "Beogradsko oko", tužilaštvo je 17. novembra pokrenulo istragu.
Nadležne institucije – kompanija „Beograd na vodi“, preduzeće „Srbijavode“ i Ministarstvo građevinarstva – nisu odgovorile na pitanja RSE o nedostajućim dozvolama, inspekcijskom nadzoru i razlozima povlačenja radnika, dok ugovori o finansiranju ovih radova nisu javno dostupni.
Plan širenja „Beograda na vodi“ usvojen je 2025. godine uprkos protivljenju struke i više od 10.000 primedbi građana, ponajviše zbog ustupanja zemljišta Beogradskog sajma. Nakon izbornog poraza Srpske napredne stranke, nova vlast Studentske liste najavila je preispitivanje „Beograda na vodi“, izložbe EXPO i drugih kapitalnih projekata realizovanih po specijalnim zakonima.
Biznis Kurir/RSE