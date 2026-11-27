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Ključni infrastrukturni projekti u okviru širenja „Beograda na vodi“ – pešačko-biciklistički most, novo šetalište i panoramski točak – grade se bez neophodnih građevinskih dozvola, otkriva istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE). Nakon promene vlasti na oktobarskim izborima i upita novinara nadležnim institucijama, gradilišta su napuštena, dok zvanični razlozi obustave i sudbina ovih projekata ostaju nepoznati.

Iako je država formalni investitor preko javnog preduzeća „Srbijavode“, a finansijer kompanija „Beograd na vodi“ (u većinskom vlasništvu firme „Eagle Hills“ iz UAE), uvid u javne baze podataka i stanje na terenu pokazali su niz nepravilnosti.

Rekonstrukcija Starog železničkog mosta

Ministarstvo građevinarstva je tri puta odbilo zahtev za rekonstrukciju (poslednji put u novembru), odobrivši samo osnovno održavanje i zaštitu od korozije. Uprkos tome, izvođači predvođeni kompanijama „Milenijum tim“ i „Mostogradnja“ sekli su delove konstrukcije i ojačavali stubove, što spada u radove na rekonstrukciji. Nedelju dana nakon upita RSE, gradilište je zatvoreno, a radnici su povučeni.

Foto: Nemanja Nikolić

Šetalište na desnoj obali Save

Za rekonstrukciju 609 metara obaloutvrde od Starog železničkog mosta do Hale 1 Beogradskog sajma izdati su samo lokacijski uslovi, dok zahtev za građevinsku dozvolu nije ni podnet. Satelitski snimci potvrđuju da su radovi bili u punom jeku još u aprilu, ali su odmah nakon izbora 25. oktobra mašine povučene, a neobezbeđeno gradilište sa materijalom je napušteno.

Panoramski točak

Zbog sumnje na nelegalnu gradnju panoramskog točka, nazvanog "Beogradsko oko", tužilaštvo je 17. novembra pokrenulo istragu.

Nadležne institucije – kompanija „Beograd na vodi“, preduzeće „Srbijavode“ i Ministarstvo građevinarstva – nisu odgovorile na pitanja RSE o nedostajućim dozvolama, inspekcijskom nadzoru i razlozima povlačenja radnika, dok ugovori o finansiranju ovih radova nisu javno dostupni.

Plan širenja „Beograda na vodi“ usvojen je 2025. godine uprkos protivljenju struke i više od 10.000 primedbi građana, ponajviše zbog ustupanja zemljišta Beogradskog sajma. Nakon izbornog poraza Srpske napredne stranke, nova vlast Studentske liste najavila je preispitivanje „Beograda na vodi“, izložbe EXPO i drugih kapitalnih projekata realizovanih po specijalnim zakonima.