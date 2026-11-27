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Kada zahladi, lako je kupiti najdeblju traku uz pretpostavku da će najbolje zaustaviti promaju. Posle lepljenja, međutim, ručica može početi teško da se spušta, dok se krilo na pojedinim mestima ne zatvara pravilno. Premala traka ostavlja prolaz vazduhu, a prevelika ometa normalno zatvaranje.

Pravilno odabrana dihtung traka za prozore treba da popuni predviđeni zazor uz odgovarajuće sabijanje. Zato pre kupovine vredi utvrditi koliki je razmak, da li je ujednačen i da li je dodatna samolepljiva zaptivka uopšte primerena postojećoj stolariji.

Dihtung traka za prozore: Kako se radi proba plastelinom

Postupak je namenjen proveri prostora na kojem će stajati odgovarajuća dodatna zaptivka, naročito kod starije stolarije predviđene za takvo rešenje. Ako menjate dotrajalu samolepljivu traku, njene ostatke prethodno uklonite na način bezbedan za završnu obradu rama.

Uzmite vrlo malu količinu mekog plastelina i najpre na neupadljivom delu proverite da ne ostavlja masne ili obojene tragove. Postavite ga na ravnu površinu predviđenu za naleganje trake, dalje od šarki i zatvarača. Masa treba da bude dovoljno meka da se lako spljošti.

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Krilo pažljivo zatvorite i pomerite ručicu u uobičajen zatvoren položaj, bez forsiranja. Ako osetite neuobičajen otpor, prekinite probu i uklonite masu. Posle otvaranja izmerite debljinu otiska bez novog sabijanja prstima. Pri očitavanju koristite milimetarsku skalu, bez pritiskanja meke mase merilom. Plastelin zatim potpuno uklonite i očistite površinu.

Tako se dobija približna mera zazora u zatvorenom položaju. Kada se bira dihtung traka za prozore, takva provera pomaže da izbor ne zavisi samo od izgleda ili debljine stare, već spljoštene trake.

Izmereni zazor i debljina nove trake nisu ista mera

Ako otisak pokaže razmak od približno tri milimetra, to ne znači da treba kupiti proizvod čija je nesabijena visina tačno tri milimetra. Zaptivka mora ostvariti kontakt sa obe površine i sabiti se u granicama koje njena konstrukcija dozvoljava.

Na pakovanju zato tražite podatak o rasponu zazora koji proizvod zatvara, na primer od dva do pet milimetara. Širina lepljive površine, visina profila i deklarisani raspon zaptivanja opisuju različite osobine. Važan je i materijal podloge na koju se traka lepi.

Dihtung traka za prozore može imati oznaku profila E, P ili D, ali samo slovo nije dovoljno za izbor. Proverite navedene dimenzije, namenu i uputstvo konkretnog proizvoda. Nema potrebe da pretpostavljate da sve trake istog oblika pokrivaju potpuno isti zazor.

Razmak proverite na više mesta oko krila

Jedan otisak ne opisuje ceo prozor. Ponovite probu uz gornju i donju ivicu i sa obe strane, na dostupnim mestima predviđenim za zaptivanje. Zabeležite rezultate kako biste videli da li razlika može da se pokrije deklarisanim rasponom jednog proizvoda.

Ako je zazor na jednoj strani znatno širi, prvo treba proveriti naleganje krila. Dihtung traka za prozore tada može prikriti deo problema, dok uzrok ostaje u položaju krila ili deformaciji stolarije. Teško zatvaranje, struganje i zapinjanje razlog su za pregled servisera.

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Isti princip merenja može pomoći kod zazora između spoljašnjih vrata i štoka, kada je traka predviđena za tu primenu. Za prostor ispod vrata bira se odgovarajuća donja zaptivka ili četkica prema konstrukciji vrata.

Kod fabričke gume proverava se kompatibilan profil

PVC prozor koji već ima gumenu zaptivku u kanalu zahteva proveru odgovarajućeg rezervnog dela. Fabričku gumu ne vadite samo radi ovog testa. Njeno ležište, oblik i način sabijanja određeni su sistemom prozora, pa se zamena proverava prema dokumentaciji ili uz pomoć servisera.

Lepljenje završite proverom zatvaranja

Podloga mora biti čista, suva i bez ostataka koji ometaju lepak. Poštujte temperaturu ugradnje i način postavljanja iz uputstva, a spojeve u uglovima izvedite bez prekida. Namenske ventilacione otvore ostavite prohodnim.

Posle postavljanja proverite ceo hod krila i ručice. Dobro odabrana dihtung traka za prozore ostvaruje kontakt, a omogućava normalno zatvaranje. Ako sada morate da gurate krilo ili jače okrećete ručicu, ponovo proverite dimenziju i položaj trake.