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Kako temperature opadaju, mnogi traže načine da zagreju dom bez povećanja računa za grejanje. Jedno od mogućih rešenja krije se u ambalaži koju često bacamo nakon otvaranja paketa, a može poslužiti kao dodatna izolacija prozora.

Prozori su među mestima kroz koja iz doma može izlaziti znatna količina toplote, posebno u starijim kućama i stanovima sa jednostrukim staklom. Dok su kvalitetnija stolarija, ugradnja dodatnog stakla i debele zavese dugoročnija rešenja, stručnjaci za energetsku efikasnost ističu da u međuvremenu može pomoći i jednostavan, jeftin trik sa zaštitnom folijom sa mehurićima, piše Express.

Radi se o providnoj plastičnoj ambalaži koja se najčešće koristi za zaštitu predmeta tokom transporta. Vazduh zarobljen u malim mehurićima stvara dodatni izolacioni sloj između stakla i prostorije, čime se usporava prenos toplote ka hladnijoj spoljašnjoj strani. Kroz foliju i dalje prolazi deo dnevnog svetla.

Kako postaviti foliju na prozor?

Postavljanje je jednostavno i ne zahteva posebno lepak ni lepljivu traku. Najpre treba očistiti staklo, a zatim ga lagano poprskati vodom. Folija se prisloni na staklo tako da je strana sa mehurićima okrenuta prema staklu, a ravna strana prema prostoriji.

Voda stvara površinski napon koji pomaže da folija ostane na mestu. Ako je potrebno, višak se može odrezati makazama kako bi odgovarao dimenzijama stakla. Prednost ove metode je što se folija može postaviti bez bušenja, lepljenja ili drugih zahvata na prozorskom ramu.

Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

Ovakvo rešenje posebno može biti zanimljivo u prostorijama sa starijim prozorima i jednostrukim staklom, kroz koje se toplota lakše gubi. Ipak, folija sa mehurićima ne može zameniti kvalitetnu izolaciju niti rešiti problem propuštanja vazduha kroz loše zaptivene ramove.

Proverite vrata, radijatore i dimnjake

Folija sa mehurićima je samo jedan od načina na koji se mogu smanjiti gubici toplote u domu. Britanska potrošačka organizacija Which? preporučuje i proveru prostora oko vrata i spojeva podova i zidova, kroz koje može ulaziti hladan vazduh. Za smanjenje promaje mogu poslužiti jednostavni jastučići za vrata napravljeni od starih peškira ili čarapa, kao i odgovarajuće zaptivne trake za prozore i vrata.

U domovima sa kaminima koji se ne koriste mogu pomoći i posebne zaptivke za dimnjake, pod uslovom da se koriste pravilno i uklone pre ponovne upotrebe kamina. Pri tome se ne smeju zatvarati otvori potrebni za ventilaciju.

Važno je obratiti pažnju i na radijatore. Prema rečima Sofi Bur iz britanske organizacije National Energy Action, koja pomaže domaćinstvima pogođenim energetskim siromaštvom, oko 35 procenata toplote koju proizvode radijatori može se gubiti kroz spoljašnje zidove, prenosi BBC. Jedan od načina smanjenja tih gubitaka je postavljanje posebne reflektujuće folije za radijatore, koja deo toplote usmerava nazad u prostoriju.

Za tu namenu postoje posebne folije koje se postavljaju na zid iza radijatora. Obična kuhinjska aluminijumska folija takođe se pominje kao jeftinija alternativa, ali je važno pravilno je postaviti i ne očekivati da će sama rešiti problem loše toplotne izolacije.

Pre nego što se posegne za pojačavanjem grejanja, vredi proveriti gde toplota najviše izlazi iz doma. Zaptivanje prozora i vrata, smanjenje promaje i dodatna izolacija stakla mogu doprineti prijatnijoj temperaturi u prostorijama, a u određenim slučajevima i smanjiti potrebu za grejanjem.