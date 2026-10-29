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Podno grejanje ne greje svuda jednako kada pojedini grejni krugovi nemaju dovoljan protok, ventil ostane zatvoren ili regulacija ne šalje odgovarajući zahtev. Vazduh u cevima jeste moguć uzrok, ali hladan deo poda nije dovoljan dokaz. Provera počinje od termostata i razdelnika, pre zaključka da treba otvarati pod.

Dnevna soba je prijatna, spavaća ostaje hladna, a pod u hodniku deluje toplije nego u ostatku stana. Takav raspored pomaže da se pregled usmeri, ali prvo treba uporediti temperaturu prostorija sa zadatim vrednostima. Osećaj toplote pod stopalima nije pouzdano merilo učinka sistema.

Kada podno grejanje ne greje kako očekujete, zabeležite da li problem postoji od ugradnje ili je počeo posle servisa, dopunjavanja vode ili promene podne obloge. Kod vodenog sistema proveravaju se cirkulacija i regulacija; električno grejanje zahteva drugačiju dijagnostiku.

Podno grejanje ne greje: Da li je hladna jedna soba ili ceo stan

Ako zaostaje jedna prostorija, pregled se usmerava na grejne krugove koji je snabdevaju. Razdelnik, odnosno sklop u instalacionom ormariću, raspoređuje vodu kroz te krugove. Tamo serviser proverava ventile, protok i reakciju na zahtev termostata.

Ako ne greje ceo stan, treba proveriti i zajedničke delove: izvor toplote, cirkulacionu pumpu, glavne ventile i upravljanje. Mešački sklop proverava se ako je predviđen konkretnom instalacijom.

podno grejanje Foto: Shutterostock

Ako postoje merači protoka, fotografišite njihova očitavanja dok soba traži grejanje. Nulto očitavanje treba tumačiti zajedno sa stanjem ventila i radom pumpe; samo po sebi ne određuje koji je deo neispravan.

Kada ima osnova za sumnju na vazduh u cevima

Ako podno grejanje ne greje posle pražnjenja, ponovnog punjenja ili intervencije, zaostali vazduh treba uključiti u proveru. Može otežati cirkulaciju, a ponekad se čuje žuborenje. Međutim, sličan izostanak protoka izazivaju i zatvoren ventil ili problem sa pumpom.

Serviser najpre proverava uslove za cirkulaciju, pa prema potrebi odzračuje pojedinačne krugove. Otvaranje automatskog odzračnika na razdelniku ne mora ukloniti vazduh zarobljen u dugoj cevi. Samostalno pražnjenje i dopunjavanje može dodatno zakomplikovati problem.

Loše balansiranje ne rešava se istim podešavanjem svih krugova

Kada podno grejanje ne greje ravnomerno od početka korišćenja, a ventili pravilno rade, treba proveriti raspodelu vode. Balansiranjem se svakom krugu obezbeđuje protok potreban da zagreje pripadajući prostor.

Svi merači ne treba automatski da pokazuju isti broj litara u minuti. Dužina cevi i potrebna toplota razlikuju se. Tehnička uputstva za podešavanje sistema zato traže projektovane vrednosti za svaki krug. Kod automatskog balansiranja postupak zavisi od ugrađene regulacije.

Za pregled pripremite raspored cevi i zapisnik o podešavanju, ako ih imate. Dokumentacija treba da pokaže koji krug pripada kojoj prostoriji i koje su njegove predviđene vrednosti. Oznake na ormariću znatno olakšavaju proveru.

Termostat može tražiti grejanje dok ventil ostaje zatvoren

Dešava se da termostat pokazuje zahtev, a podno grejanje ne greje jer ventil ostaje zatvoren. Proverava se i aktuator, pogon koji otvara ventil. Problem može biti u njemu, ventilu ili vezi sa termostatom. Kod novog sistema treba proveriti i da li termostat upravlja odgovarajućom prostorijom.

Pojedinim pogonima potrebno je nekoliko minuta za otvaranje. Proverite režim rada i vremenski program, kao i položaj sobnog termostata. Sunce ili drugi izvor toplote mogu uticati na očitavanje.

Mlaka površina ne znači da grejanje nije ispravno

Čak i kada deluje da podno grejanje ne greje, soba možda već ima zadatu temperaturu. Termostat tada može obustaviti zagrevanje. Masivna košuljica sporo menja temperaturu, pa posledice novog podešavanja nisu odmah vidljive.

Na učinak utiču izolacija, podna obloga i debeli tepisi. Termografija može prikazati raspored toplijih i hladnijih površina, ali se snimak tumači zajedno sa planom cevi i drugim merenjima. Hladnija mrlja sama ne potvrđuje curenje.

Temperaturu vode, dozvoljenu temperaturu poda i radni pritisak treba proveravati prema dokumentaciji sistema i podne obloge. Povećavanje temperature vode nije odgovarajuća prva mera kada uzrok slabog grejanja još nije utvrđen.

Pad pritiska zahteva posebnu proveru

Ako podno grejanje ne greje uz ponavljan pad pritiska, treba pregledati zaptivenost i ostale komponente. Uzrok može biti spoj na razdelniku, sigurnosni ventil, ekspanziona posuda ili skriveno curenje. Stalno dopunjavanje vode odlaže utvrđivanje uzroka.

Vlažna mrlja ili nabubrele ivice laminata traže proveru izvora vlage. Otvaranje poda razmatra se prema nalazu, posle pregleda dostupnih spojeva i odgovarajućeg ispitivanja instalacije.

Električno podno grejanje proverava električar

Kod električnog sistema nema odzračivanja ni balansiranja vode. Električar proverava napajanje, termostat, senzor, otpor grejnog elementa i izolaciju. Pre dolaska majstora pripremite oznaku sistema, poruke greške i opis hladnih zona.