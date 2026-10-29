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Dok se u Hrvatskoj već mesecima govori o cenama hrane u velikim trgovinskim lancima, nezadovoljstvo kupaca sve više se širi i na pekare, koje su mnogima godinama bile izbor za povoljan obrok. Objava jednog korisnika Redita o ceni kifle sa šunkom i sirom pokrenula je raspravu o poskupljenju pekarskih proizvoda.

Kifla sa šunkom i sirom košta 1,6 evra

Jedan korisnik Redita naveo je da ga je iznenadila cena kifle sa šunkom i sirom, koja je u lokalnoj pekari dostigla 1,6 evra.

- Dosta se priča o cenama po trgovinskim lancima, ali mislim da pekare nisu dobile zasluženi nivo kritike. Nedavno sam ušao u pekaru i ostao neprijatno iznenađen kada sam video da kifla sa šunkom i sirom košta 1,6 evra - napisao je korisnik.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a pojedini građani podelili su svoja iskustva sa cenama peciva.

Jedan od komentatora naveo je da je nakon posla, kada je imao samo jedan evro u gotovini, shvatio da za taj novac ne može da kupi ništa u pekari.

Foto: Julien David Pixabay

Drugi korisnik napisao je da godinama izbegava pekare zbog cena i da radije kupuje hleb u supermarketima. Ukazao je i na to da se za cenu pojedinih peciva mogu pronaći zamrznute pice u prodavnicama.

Kupci ukazuju na stalna poskupljenja

Pojedini učesnici rasprave naveli su da cene proizvoda u pekarama rastu iz meseca u mesec.

Jedna korisnica opisala je da sendvič sa šunkom i sirom, koji povremeno kupuje u pekari, postaje skuplji gotovo svaki put kada dođe.

Drugi komentari odnosili su se na cene slatkih peciva u gradskim centrima, gde se, prema iskustvima korisnika, cimet-rolnice prodaju po cenama znatno višim nego ranije.

Pojedini brane pekare: Troškovi rada i energije rastu

Ipak, nisu svi učesnici rasprave bili saglasni sa kritikama na račun pekara. Neki su istakli da se jednostavna peciva i dalje mogu pronaći po nižim cenama, dok su drugi podsetili da troškove poslovanja ne čini samo brašno.

Kako su naveli, na konačnu cenu utiču i plate zaposlenih, energenti i drugi troškovi proizvodnje.

Jedan od komentatora ocenio je da je pekarski posao zahtevan i da nije opravdano sve pekare posmatrati na isti način, jer se razlikuju male tradicionalne pekare, zanatske pekare koje svakodnevno pripremaju sveže testo i veliki lanci koji prodaju polupečene proizvode.