Nekada najjeftiniji obrok postao luksuz: Zbog obične kifle izbila žučna rasprava "Ne pada mi na pamet da uđem u pekaru"
- U Hrvatskoj je raspravu o poskupljenju pekarskih proizvoda pokrenula cena kifle sa šunkom i sirom od 1,6 evra.
- Kupci navode da cene u pekarama rastu iz meseca u mesec, pa sve češće biraju supermarket umesto pekare.
- Pojedini učesnici rasprave poručuju da na cenu utiču plate, energenti i drugi troškovi poslovanja.
Dok se u Hrvatskoj već mesecima govori o cenama hrane u velikim trgovinskim lancima, nezadovoljstvo kupaca sve više se širi i na pekare, koje su mnogima godinama bile izbor za povoljan obrok. Objava jednog korisnika Redita o ceni kifle sa šunkom i sirom pokrenula je raspravu o poskupljenju pekarskih proizvoda.
Kifla sa šunkom i sirom košta 1,6 evra
Jedan korisnik Redita naveo je da ga je iznenadila cena kifle sa šunkom i sirom, koja je u lokalnoj pekari dostigla 1,6 evra.
- Dosta se priča o cenama po trgovinskim lancima, ali mislim da pekare nisu dobile zasluženi nivo kritike. Nedavno sam ušao u pekaru i ostao neprijatno iznenađen kada sam video da kifla sa šunkom i sirom košta 1,6 evra - napisao je korisnik.
Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a pojedini građani podelili su svoja iskustva sa cenama peciva.
Jedan od komentatora naveo je da je nakon posla, kada je imao samo jedan evro u gotovini, shvatio da za taj novac ne može da kupi ništa u pekari.
Drugi korisnik napisao je da godinama izbegava pekare zbog cena i da radije kupuje hleb u supermarketima. Ukazao je i na to da se za cenu pojedinih peciva mogu pronaći zamrznute pice u prodavnicama.
Kupci ukazuju na stalna poskupljenja
Pojedini učesnici rasprave naveli su da cene proizvoda u pekarama rastu iz meseca u mesec.
Jedna korisnica opisala je da sendvič sa šunkom i sirom, koji povremeno kupuje u pekari, postaje skuplji gotovo svaki put kada dođe.
Drugi komentari odnosili su se na cene slatkih peciva u gradskim centrima, gde se, prema iskustvima korisnika, cimet-rolnice prodaju po cenama znatno višim nego ranije.
Pojedini brane pekare: Troškovi rada i energije rastu
Ipak, nisu svi učesnici rasprave bili saglasni sa kritikama na račun pekara. Neki su istakli da se jednostavna peciva i dalje mogu pronaći po nižim cenama, dok su drugi podsetili da troškove poslovanja ne čini samo brašno.
Kako su naveli, na konačnu cenu utiču i plate zaposlenih, energenti i drugi troškovi proizvodnje.
Jedan od komentatora ocenio je da je pekarski posao zahtevan i da nije opravdano sve pekare posmatrati na isti način, jer se razlikuju male tradicionalne pekare, zanatske pekare koje svakodnevno pripremaju sveže testo i veliki lanci koji prodaju polupečene proizvode.
Rasprava je tako otvorila pitanje koliko su poskupljenja pekarskih proizvoda opravdana i da li pekare, koje su nekada važile za povoljno mesto za doručak, postaju sve veći trošak za kućni budžet.
(Kurir.rs/Dnevno)