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Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) "Beograd" preti obustava isporuke gasa, električne energije i dizel goriva zbog nagomilanih dugova prema dobavljačima, saopštio je danas sindikat "Centar" tog preduzeća.

Predsednik ovog sindikata Ivan Banković izjavio je da je GSP obavešten da bi od 4. novembra mogla biti obustavljena isporuka gasa za autobuse, zbog dugovanja 250 miliona dinara kompaniji "Bedem" i 350 miliona kompaniji "Cryo gas", dok dug za dizel gorivo iznosi gotovo 900 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, Elektroprivreda Srbije (EPS) uputila je poslednje upozorenje pred obustavu isporuke električne energije zbog višemesečnog neplaćanja računa.

To bi se, kako je naveo, odnosilo na poslovne zgrade, saobraćajne pogone i napajanje trolejbuskog i tramvajskog podsistema.

Banković je ocenio da je stanje u GSP-u pred kolapsom i za nagomilane dugove okrivio neisplaćivanje novca iz budžeta Grada Beograda.

Dodao je da se privatnim kompanijama koje održavaju autobuse GSP-a - DAT Holding, MPN Promet i SDT Group - duguje više stotina miliona dinara.

Upozorio je da bi GSP mogao da smanji broj vozila u saobraćaju ukoliko dugovi ne budu hitno izmireni, kao i da postoji mogućnost prinudne naplate i blokade računa preduzeća.

Sindikat je pozvao gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da odgovori kako i kada će problemi biti rešeni, navodeći da mu je stanje u preduzeću predočeno pre dva dana.

Banković je ocenio da bi posledice eventualne obustave isporuka pogodile korisnike javnog prevoza i više od 5.000 zaposlenih u GSP-u.

Kurir je ovim povodom kontaktirao sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda od kojih i dalje čekamo odgovore na ove tvrdnje.