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Vlada kaže da vozači autobusa neće biti odgovorni za sprovođenje novih pravila. Potencijalnim incidentima baviće se ovlašćeni službenici, među kojima su i službenici za bezbednost saobraćaja i policija.

Putnici koji budu puštali glasnu muziku u autobusima u Engleskoj mogli bi biti kažnjeni sa do 100 funti u okviru nastojanja vlade da suzbije antisocijalno ponašanje.

Svrha ovakvih mera je da se spreči bacanje smeća, vejpovanje i preteće i nasilno ponašanje kako bi se poboljšao kvalitet putovanja u svim oblicima javnog prevoza.

Prema novim ovlašćenjima lokalnih vlasti, prekršioci bi i u autobusima uskoro mogli da budu kažnjeni novčanom kaznom u iznosu do 100 funti (skoro 120 evra).

Dele prevoz, a ne buku

Pokreće se i nacionalna kampanja kojom se putnici u vozu pozivaju da "dele vagon, a ne buku". Predložene mere su pozdravili aktivisti, ali neki se pitaju na koji način ih je moguće efikasno sprovesti.

- Svi smo se zatekli u vozu kad neko počne da pušta muziku ili video-snimke na svom telefonu. To svima ide na živce i može brzo da pokvari putovanje - rekao je premijer Endi Bernam.

Prema postojećim ovlašćenjima, oni kojima se savetuje da prekinu takvo ponašanje, ali to odbiju, mogli bi biti zamoljeni da napuste voz ili će biti kažnjeni novčanom kaznom do 1.000 funti (1.180 evra).

Vlada je objavila da je lokalnim vlastima izdala nove smernice o ovlašćenjima, a one su uvedene ranije ove godine. Na taj način se želi doprineti sprečavanju puštanja glasne muzike i drugog antisocijalnog ponašanja u autobusima u Engleskoj.

Čeka se odobrenje

Nova ovlašćenja vlastima omogućavaju uvođenje novih pravila i za vožnju u autobusima, ali tek treba da ih odobri ministarstvo saobraćaja.

Vlada kaže da vozači autobusa neće biti odgovorni za sprovođenje novih pravila. Potencijalnim incidentima baviće se ovlašćeni službenici, među kojima su i službenici za bezbednost saobraćaja i policija.

Istovremeno se putnici i osoblje zaposleno u železničkom saobraćaju suočavaju sa mnogo ozbiljnijim problemima. Napadi na železničko osoblje u poslednje vreme su porasli za 68 odsto.