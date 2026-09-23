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Ukoliko planirate da u skorije vreme kolima otputujete u Hrvatsku, strogo povedite računa na najavljene promene propisa merenja brzine kamerom.

Dosadašnja računica kojom su se mnogi vozači vodili prilikom prolaska pored kamera za brzinu uskoro bi mogla da padne u vodu. Državni zavod za merenje pripremio je novi pravilnik koji donosi osetno manje tolerancije pri merenju brzine. Jednostavnije rečeno, uređaji će od izmerene brzine oduzimati manje kilometara na sat, zbog čega će vozači odjednom plaćati kazne koje bi prema današnjim pravilima izbegli ili bi one bile znatno niže.

Šta se menja?

Promena se ne odnosi na povećanje novčanih kazni niti na smanjenje dozvoljenih brzina. Menja se način utvrđivanja brzine na osnovu koje se određuje prekršaj. DZM objašnjava da su savremeni uređaji postali precizniji, te da više nema potrebe za tako velikim odbicima koji su dosad išli u korist vozača.

Najvažnija novina odnosi se na brzine između 51 i 100 km/h. Trenutno se od izmerene vrednosti oduzima 10 km/h, dok bi prema predlogu kod stacionarnog merenja odbitak iznosio samo 5 km/h. Do 50 km/h ostao bi 3 km/h. I iznad 100 km/h promena je drastična. Do sada se izmerena brzina umanjivala za 10 odsto, ali prema novom predlogu za izmerene brzine od 101 do 120 km/h odbijalo bi se 6 km/h, od 121 do 140 km/h 7 km/h, a od 141 do 160 km/h 8 km/h.

Šta to konkretno znači?

Zamislimo vozača koji prolazi pored kamere na gradskoj saobraćajnici sa ograničenjem od 50 km/h. Uređaj mu izmeri 66 km/h. Prema važećem sistemu, nakon odbitka ostaje 56 km/h, odnosno prekoračenje od 6 km/h i kazna od 30 evra. Po novom bi se računala brzina od 61 km/h, pa bi za potpuno istu vožnju kazna iznosila 60 evra.

Još je neprijatnija situacija na saobraćajnici sa ograničenjem od 60 km/h. Ako kamera izmeri 96 km/h, današnja pravila znače prekoračenje od 26 km/h i kaznu od 130 evra. Sa novim odbitkom od samo 5 km/h utvrđena brzina bila bi 91 km/h. Prekoračenje od 31 km/h ulazi u kategoriju za koju je propisana kazna od 390 do 920 evra. Dakle, bez ikakve promene stvarne brzine, kazna bi mogla najmanje da se utrostruči.

Nova pravila neće jednako tretirati sve uređaje. Predviđeni su različiti odbici za merenje iz nepomične tačke i iz vozila u pokretu. Tako bi poseban režim važio za policijske presretače koji brzinu utvrđuju praćenjem vozila. Na deonicama merenja dugim od 200 do 500 metara odbijalo bi se 10 km/h, od 501 do 1000 metara 8 km/h, a na deonicama dužim od kilometra 6 km/h.

Pravilnik donosi i tehničke novine, uključujući uvođenje uređaja koji brzinu izračunavaju analizom fotografija i video-snimaka, bez radara ili lasera. Pooštravaju se i zahtevi za softver, samoproveru uređaja i dokumentovanje prekršaja.

Ipak, još neko vreme se ništa neće promeniti. Reč je o predlogu, a javna rasprava traje do 19. oktobra 2026. godine. Tek nakon donošenja i stupanja na snagu novog pravilnika počeće da se primenjuju manje tolerancije. Do tada važe postojeća pravila.