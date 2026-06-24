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Međutim, ukoliko niste pažljivi i ne poštujete saobraćajne propise, putovanje se vrlo lako može pretvoriti u veliki neplanirani trošak.

Mnogi vozači u želji da uštede često silaze sa auto-puta i koriste lokalne saobraćajnice, ali ukoliko pokušate da "nadoknadite vreme" nogom po gasu - rizikujete ogromne kazne koje važe i u 2026. godini.

Prebrza vožnja "jede" budžet za odmor

Prekoračenje brzine ne samo da direktno ugrožava vašu i tuđu bezbednost, već se izuzetno strogo sankcioniše. Zapravo, kazna za i najmanje prekoračenje vrlo lako može da prevaziđe iznos putarine koju ste želeli da izbegnete.

Evo kako se kreću aktuelne tarife za prebrzu vožnju u naseljenim mestima u Hrvatskoj:

Prekoračenje do 10 km/h: Kazna je 30 evra. Poređenja radi, putarina za relaciju Zagreb – Split iznosi oko 26,40 evra.

Prekoračenje od 10 do 20 km/h: Kazna je 60 evra.

Prekoračenje od 20 do 30 km/h: Kazna je 130 evra (uz moguća 2 negativna boda).

Za veća prekoračenja (od 30 do 50 km/h i više), iznosi kazni drastično skaču, kreću se od stotina do preko dve hiljade evra, uz oduzimanje vozačke dozvole, pa i mogućnost zatvorske kazne.

Zaustavna traka nikako

Gužve ka moru su česte i redovno testiraju živce vozačima, ali vožnja ili preticanje zaustavnom trakom spada u najneodgovornije i najopasnije radnje na autoputu.

Ukoliko odlučite da izbegnete kolonu vozeći trakom namenjenom isključivo za hitne slučajeve i zaustavljanje u kvaru, hrvatska saobraćajna policija će vas kazniti sa čak 260 evra. Pored ozbiljnog udara na novčanik, ovim potezom direktno ugrožavate živote drugih učesnika u saobraćaju.

Kazna koja najviše iznenađuje: Otvoren prozor

Jedno od pravila koje najčešće zatekne strane turiste nespremne jeste kažnjavanje za ostavljanje neobezbeđenog automobila.

Iako je leti ogromna vrućina, ukoliko parkirate svoj automobil i ostavite otvoren prozor kako bi se unutrašnjost provetrila (ili ostavite ključeve u bravi i otključana vrata), hrvatski zakon to tretira kao neobezbeđivanje vozila od potencijalne krađe. Ukoliko vas policija zatekne u ovom prekršaju, napisaće vam kaznu u iznosu od 30 evra.