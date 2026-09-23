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Cene građevinskih i zanatskih usluga u Srbiji nastavile su da rastu tokom 2026. godine, a novo poskupljenje moglo bi da usledi i u narednih 12 meseci. Čak 70 odsto anketiranih izvođača navodi da je u odnosu na prošlu godinu povećalo cene svojih usluga, pokazuje istraživanje platforme Daibau.rs.

Među majstorima koji su menjali cenovnike, procenjeno prosečno povećanje iznosilo je oko 13,8 odsto. Kada se uračunaju i oni koji nisu menjali cene, procenjeni rast na nivou celog uzorka iznosi oko 9,5 odsto. Reč je o približnim vrednostima, jer su ispitanici birali raspone poskupljenja, a nisu navodili tačan procenat.

Najviše ispitanika, njih 28 odsto, povećalo je cene do 10 odsto, dok ih je 26 odsto usluge poskupelo između 10 i 20 odsto. Još 14 odsto navelo je povećanje između 20 i 30 odsto. Cene nije menjalo 29 odsto izvođača, dok ih je svega jedan odsto snizio.

Većina majstora očekuje novo povećanje cena

Trend bi mogao da se nastavi. Čak 78 odsto anketiranih izvođača očekuje da će u narednih 12 meseci ponovo povećati cene, dok 22 odsto trenutno ne planira promenu cenovnika.

Najveći broj, odnosno 47 odsto svih ispitanika, očekuje rast do 10 odsto. Poskupljenje između 10 i 20 odsto predviđa 26 odsto anketiranih, a još pet odsto očekuje rast između 20 i 30 odsto. Niko od ispitanika nije naveo da očekuje povećanje veće od 30 odsto.

Među onima koji planiraju da menjaju cenovnike, procenjeno prosečno buduće povećanje iznosi oko 9,6 odsto. To je manje od prosečnog rasta koji su izvođači već sproveli tokom ove godine.

Kao glavni razlog dosadašnjih poskupljenja čak 73 odsto izvođača navelo je rast cena građevinskog materijala. Poskupljenje energenata navodi 59 odsto, opštu inflaciju 29 odsto, a više poreze i doprinose na zarade 27 odsto ispitanika.

Ko je najviše podizao cene

Razlike su primetne i u zavisnosti od vrste radova. Među anketiranim izvođačima metalnih konstrukcija svi su naveli da su povećali cene.

Kod proizvođača nameštaja i stolara cene je povećalo 88 odsto ispitanika, kod fasaderskih i molerskih radova 79 odsto, a kod izvođača podnih obloga 73 odsto.

Kod opštih građevinskih radova cene je podiglo 67 odsto anketiranih, kod instalacija 63 odsto, a kod vrata i prozora 60 odsto. Najmanje promena bilo je kod održavanja i čišćenja, gde je cene povećalo 38 odsto izvođača, dok ih 63 odsto nije menjalo.

Podatke za pojedinačne vrste radova ipak treba posmatrati kao indikativne, pošto je broj ispitanika u svakoj od tih grupa manji od ukupnog uzorka.

Više posla za polovinu izvođača

Uprkos višim cenama, deo izvođača beleži i veću potražnju. Više upita nego prošle godine ima 52 odsto ispitanika, kod 39 odsto potražnja je ostala približno ista, dok devet odsto beleži pad.

Među izvođačima kojima je broj upita povećan, procenjeni prosečan rast iznosi oko 19,2 odsto. Kada se uključe svi anketirani, procenjena promena potražnje iznosi oko 9,2 odsto.

Istraživanje je tokom 2026. sprovela platforma Daibau.rs među izvođačima građevinskih i zanatskih usluga u Srbiji koji su registrovani na toj platformi. Zbog načina na koji je uzorak formiran, rezultati predstavljaju pregled iskustava i očekivanja anketiranih izvođača, a ne reprezentativno merenje celokupnog građevinskog tržišta Srbije.