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JP "Putevi Srbije“ raspisalo je tender za rehabilitaciju velikog mosta preko Save između Sremske i Mačvanske Mitrovice, poznatog kao „teretni most“. Reč je o objektu na državnom putu I B reda broj 20, na važnom saobraćajnom pravcu koji povezuje auto-put A3 i Sremsku Mitrovicu sa Mačvom, Bogatićem i dalje sa državnom granicom Srbije i Bosne i Hercegovine kod Badovinaca.

Javna nabavka broj 26/2026 objavljena je 21. septembra, pod zvaničnim nazivom "Rehabilitacija mosta preko reke Save na državnom putu I B reda br. 20, deonica Sremska Mitrovica (Manđelos) - Sremska Mitrovica (Drenovac), na km 4+155“.

Most je dug 748,20 metara i predstavlja jednu od ključnih drumskih veza preko Save na ovom području.

Preko njega se iz Srema prelazi u Mačvu, a državni put 20 dalje vodi prema Bogatiću i granici sa Bosnom i Hercegovinom. Zbog toga most nije značajan samo za lokalni saobraćaj između Sremske i Mačvanske Mitrovice, već i za putnički i teretni saobraćaj na širem pravcu između Vojvodine, Mačve i BiH.

Pregled otkrio oštećenja

Dokumentacija javne nabavke pokazuje da planirani posao neće biti samo zamena asfalta.

Na mostu su evidentirana oštećenja kolovoza i pojedinih elemenata, dok postojeće odvodnjavanje konstrukcije nije adekvatno regulisano.

Problemi postoje i na čeličnim ogradama, gde je zaštita od korozije dotrajala, a pojedini elementi zahvaćeni su jakom korozijom.

U dokumentaciji je navedeno i da postojeće stanje saobraćajnog profila nepovoljno utiče na bezbednost učesnika u saobraćaju.

Betonske površine stubova mosta, sa druge strane, generalno su ocenjene kao zadovoljavajuće.

Planirano i ojačanje noseće konstrukcije

Rehabilitacija bi trebalo da obuhvati kompletnu obnovu saobraćajnog profila, ali i ojačanje noseće čelične konstrukcije na osnovu izvršenih pregleda i statičkih provera nosivosti.

Planirane su dve saobraćajne trake, kao i pešačke staze sa obe strane mosta.

Predviđeno je postavljanje novih zaštitnih čeličnih ograda, kao i izgradnja kontrolisanog sistema odvodnjavanja sa kolovozne površine.

Time je planirana znatno obimnija intervencija od klasične obnove kolovoza.

Tender raspisan, radovi još ne počinju

Raspisivanje tendera ne znači da radovi odmah počinju.

Najpre sledi postupak javne nabavke, izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključenje ugovora, nakon čega će biti poznat termin uvođenja izvođača u posao.

Prema tenderskim uslovima, ponuđeni rok za izvođenje radova ne može biti kraći od 180 niti duži od 450 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.

Jedno od ključnih pitanja biće i organizacija saobraćaja tokom rehabilitacije, imajući u vidu značaj mosta za povezivanje Srema i Mačve, ali i činjenicu da se nalazi na državnom pravcu prema granici sa Bosnom i Hercegovinom. Putevi Srbije zvanično navode tender kao rehabilitaciju mosta na IB-20, dok dokumentacija opisuje ovaj most kao deo veze A3 - Sremska Mitrovica - Bogatić - državna granica sa BiH (GP Badovinci).