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Srbija trenutno prolazi kroz snažan investicioni zamah usmeren na izgradnju i modernizaciju saobraćajne infrastrukture. Razvoj mreže auto-puteva i brzih saobraćajnica ne donosi samo udobnije putovanje, već suštinski menja geostrateški i privredni položaj brojnih gradova i opština širom zemlje.

"Vožd Karađorđe": Nova žila kucavica Šumadije i centralne Srbije

Brza saobraćajnica "Vožd Karađorđe" osmišljena je sa ciljem da poveže centralnu Srbiju sa istočnim i zapadnim delovima zemlje, kao i da spoji auto-puteve E-75 i E-763 (Miloš Veliki). Ovaj strateški pravac će na svojoj trasi obuhvatiti brojne opštine i gradove.

Glavni gradovi i opštine na trasi : Projekat direktno obuhvata teritorije Sopota, Mladenovca, Lazarevca, Aranđelovca, Topole, Rače, Lapova, Velike Plane, Svilajnca, Despotovca i Bora.

: Projekat direktno obuhvata teritorije Sopota, Mladenovca, Lazarevca, Aranđelovca, Topole, Rače, Lapova, Velike Plane, Svilajnca, Despotovca i Bora. Ključna čvorišta: Centralna tačka i mesto ukrštanja više pravaca biće petlja Orašac, koja će povezivati pravce ka Malom Požarevcu, autoputu E-75 (Markovac zapad), autoputu Miloš Veliki (Čibutkovica zapad) i Aranđelovcu.

1/9 Vidi galeriju auto-put Vožd Karađorđe Foto: Marko Karović

Ova saobraćajnica će drastično približiti Šumadiju prestonici, pa će se od centra Beograda do Mladenovca stizati za 35 minuta, a do Aranđelovca za maksimalno 45 minuta, čiji se završetak očekuje u roku od 3 godine. Takođe, u planu je i povezivanje dela do Kragujevca.

Moravski koridor: Povezivanje pola miliona ljudi u dolini Zapadne Morave

Prvi digitalni 5G auto-put u Srbiji, Moravski koridor, predstavlja apsolutnu prekretnicu jer fizički i funkcionalno povezuje Koridor 10 (kod Pojata) i auto-put "Miloš Veliki" (kod Preljine). Trasa integriše područje u kojem živi više od 500.000 ljudi.

Gradovi na trasi: Auto-put direktno prolazi kroz najvažnije centre moravskog kraja: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.

Novi geostrateški status: Grad Čačak ovim projektom dobija privilegiju povezivanja sa svojim trećim auto-putem, čime definitivno potvrđuje status jednog od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji. Sa druge strane, Kraljevo dobija svoj prvi direktan izlaz na nacionalnu mrežu auto-puteva, što će neuporedivo bolje povezati ovaj grad sa zapadnim delom trase.

1/40 Vidi galeriju Moravski koridor Foto: RINA

Dunavski koridor: Oživljavanje i preporod istoka Srbije

Dunavski koridor je brza saobraćajnica od vitalne važnosti koja će suštinski promeniti životni standard i ekonomiju istočne Srbije, te stvoriti uslove za povratak dijaspore.

Prva faza povezivanja : Koridor strateški spaja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom i Koridorom 10 (preko petlje "Požarevac"). Od Beograda do Velikog Gradišta stizaće se za manje od sat vremena, a do Golupca za oko sat i 15 do sat i 20 minuta.

: Koridor strateški spaja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom i Koridorom 10 (preko petlje "Požarevac"). Od Beograda do Velikog Gradišta stizaće se za manje od sat vremena, a do Golupca za oko sat i 15 do sat i 20 minuta. Nastavak trase ka Kladovu i Boru: Strateški plan države je da se gradnja produži od Golupca ka Brzoj Palanci. Ovaj produžetak će u budućnosti trajno rešiti saobraćajna pitanja i povezati Kladovo, Negotin, Majdanpek i Bor. Kada se trasa kompletira, od Kladova do Beograda putovaće se manje od dva sata.

1/9 Vidi galeriju Izgradnja Dunavskog koridora Foto: RINA

"Osmeh Vojvodine": Brza spona od Mađarske do Rumunije

Ovaj impresivni koridor u dužini od 185 kilometara spojiće zapadni i istočni deo Vojvodine, krećući se od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg) do granice sa Rumunijom (Nakovo i Srpska Crnja).

Gradovi na glavnoj trasi : Saobraćajnica je projektovana tako da prolazi kroz teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde. Pored ovih gradova, trasa će obezbediti prilazne saobraćajnice i obići naselja kao što su Sivac, Crvenka, Radičević, Novo Miloševo i Bočar.

: Saobraćajnica je projektovana tako da prolazi kroz teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Kikinde. Pored ovih gradova, trasa će obezbediti prilazne saobraćajnice i obići naselja kao što su Sivac, Crvenka, Radičević, Novo Miloševo i Bočar. Pristupni krakovi za dodatno umrežavanje: Pored glavne trase, projektuju se i ključni pristupni koridori. Pravac Kula-Bogojevo omogućiće direktnu vezu Apatina i Odžaka (uz Luku Bogojevo) sa Somborom, Kulom, Vrbasom i Srbobranom. Deonica Bašaid-Srpska Crnja povezaće koridor sa srednjim Banatom, od čega će ogromnu korist imati Nova Crnja, Kikinda, Žitište i Zrenjanin.

Povezanost ovih gradova doneće drastične uštede u vremenu. Od Novog Sada do Sombora putovaće se oko sat vremena, a od Sombora do Kikinde svega 90 minuta.