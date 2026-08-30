Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Ova brza saobraćajnica, koja počinje od petlje Požarevac na auto-putu Beograd-Niš i prostire se preko požarevačke obilaznice i Velikog Gradišta sve do Golupca, projektovana je za brzinu od 100 kilometara na čas i donosi značajno kraće vreme putovanja, te će se od prestonice do Golupca stizati za 1 sat i 20 minuta.

Tehnički detalji i deonice

Ukupna dužina Dunavskog koridora iznosi 68 kilometara. Na deonicama 2 i 3 danas je otvoreno ukupno 28 kilometara, od toga je 24 kilometra od mesta Bratinac kod Požarevca do kružnog toka Veliko Gradište, kao i četiri kilometra od mesta Ponikve kod Golupca do kružne raskrsnice Radoševac na ulazu u taj grad. Nakon puštanja u saobraćaj ovih deonica, u izgradnji ostaje još samo šest kilometara koridora.

Pre otvaranja današnje deonice, u saobraćaj su već bila puštena 34 kilometra koridora (32 kilometra u februaru 2025. godine i dva kilometra 20. avgusta ove godine). Ta dva avgustovska kilometra povezuju naplatnu stanicu Požarevac sa ranije otvorenim delom brze saobraćajnice. Na celoj trasi gradi se 62 objekta (od kojih je 55 završeno), šest petlji (pet završenih i jedna u rekonstrukciji) i 16 kružnih raskrsnica (14 završenih).

1/31 Vidi galeriju Vučić na otvaranju Dunavskog koridora Foto: Marko Karović

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Dunavski koridor projekat od krucijalnog značaja za realizaciju nacionalnih interesa i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije.

- Ovaj projekat je od krucijalnog značaja za realizaciju naših nacionalnih interesa, za snažan podsticaj domaćem turizmu i podizanje ekonomskog standarda čitave istočne Srbije - kazao je Vučić obraćajući se na sveačnosti otvaranja novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

Naveo je da je taj projekat ukupne dužine 67,9468 kilometara i da predstavlja pobedu zajedničke volje, marljivosti i nepokolebljive vere u napredak Srbije.

Prema njegovim rečima, podignuta su čak 62 objekta, šest petlji i 16 kružnih raskrsnica, projektovanih za brzine od 100 km/h.

- Naša Srbija ne poznaje prepreke kada gradi svoju budućnost - istakao je Vučić.

Podsećajući na reči Branislava Nušića da su putevi tu da spajaju ljude i krajeve, da skraćuju rastojanja i donose dobre vesti onima koji čekaju, Vučić je istakao da je Dunavski koridor ostvarenje jednog od najznačajnijih vizionarskih ciljeva naše savremene države.

- Spajamo istok Srbije sa srcem naše zemlje, sa Beogradom i autoputem E75. Otvaramo Dunavski koridor, žilu kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi - kazao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Dodao je da to nije kraj i da se odmah pripremaju za nastavak izgradnje za nastavak brze saobraćajnice Golubac - Donji Milanovac - Brza Palanka.

- Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golupcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac - kazao je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra od 12 časova obe nove deonice Dunavskog koridora biti u potpunosti otvorene za saobraćaj i istakao da se taj projekat i njegov završetak direktno odražavaju na kvalitet života građana i razvoj privrede.

- Sutra od 12 biće obe deonice otvorene i ova od 24 i ova od četiri kilometara, ona treća od dva kilometara je već otvorena. Dakle, sutra od 12 časova su obe deonice u potpunosti otvorene. Ostaje nam još samo šest kilometara da završimo, što ćemo do kraja oktobra da završimo - rekao je Vučić obraćajući se na ceremoniji otvaranja novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

Kako je naveo, vreme od Beograda do Golupca biće između 1.15 i 1.20 sati lagane vožnje.