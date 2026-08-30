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Baka Ruža sklopila je ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojim sestrićem, verujući da će joj on pružiti sigurnost i pomoć u starosti. Međutim, ubrzo nakon toga, sestrić je prestao da joj se javlja.

Pred njom se našao gotovo nepremostiv zid, jer iza njega stoji osoba kojoj je s poverenjem prepustila svoju sigurnost u starosti.

Izdao ju je, kako navodi, njen rođeni sestrić sa kojim je sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju, verujući u njegove dobre namere. Umesto sigurnosti koju je očekivala da će imati u penziji, doživela je razočaranje.

- Sa sestrićem sam sklopila ugovor o doživotnom izdržavanju, verujući da će se brinuti o meni. Osim toga, na njega sam, na moju veliku žalost, prenela i grob. Uprkos svemu, on se više ne javlja, niti pita za mene. Da stvar bude još gora, moj pokojni suprug mu je, s punim poverenjem, poklonio 10.000 evra kada je kupovao stan. Od njega smo zauzvrat očekivali samo malo zahvalnosti i pošten odnos prema nama - ispričala je Ruža.

Foto: Kurir

Njen sestrić je, kako priča Ruža, u znatno boljoj finansijskoj situaciji, ali se njegov odnos prema njoj promenio.

- Njegova jedina poruka meni bila je da mogu da pocepam ugovor o izdržavanju. Međutim, taj ugovor nije samo komad papira, već je upisan kao teret u zemljišnim knjigama. Osećam se nemoćno, jer uprkos zakonskoj obavezi, sestrić ne pokazuje nikakvu nameru da ispunjava svoju dužnost - opisala je svoju situaciju.

Njeni problemi postali su još veći nakon smrti supruga, kada je ostala potpuno sama.

- Umesto sigurnosti koju sam očekivala, suočena sam s potpunim ignorisanjem ravnodušnog sestrića - istakla je i dodala kako joj je teško da prihvati da je ceo život pošteno radila i stvarala, a u starosti je ostala bez ikoga ko bi se pobrinuo za nju.

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