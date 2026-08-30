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Pravilnik o uslovima, sadržaju i načinu objavljivanja cenovnika, koji je donet na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, uvodi obavezu da trgovci koji ispunjavaju propisane uslove svoje cenovnike učine javno dostupnim, ne samo kupcima u prodavnicama, već i putem interneta i Portala otvorenih podataka.

Nova pravila odnose se na trgovce na malo koji prodaju širok spektar proizvoda svakodnevne potrošnje, ali samo ukoliko su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarili prihod od prodaje veći od tri milijarde dinara.

Obaveza obuhvata, između ostalog, prodaju mleka, mlečnih i mešovitih proizvoda, jaja, bezalkoholnih pića, kafe i čaja, svežeg voća i povrća, hleba i peciva, mesa i ribe, smrznutih proizvoda, šećera, meda, brašna, testenina, ulja i masti, pirinča, soli i začina.

Na spisku su i proizvodi poput kućne hemije, papirne i kuhinjske galanterije, proizvoda za ličnu higijenu i kozmetike, hrane za bebe, pelena, alkoholnih pića i hrane za kućne ljubimce.

Cenovnici moraju biti objavljeni u digitalnom obliku

Trgovci koji potpadaju pod ovaj pravilnik moraće da objave cenovnik posebno za svaki prodajni objekat. Cenovnik mora biti dostupan na njihovoj internet stranici u digitalnom obliku koji omogućava automatsku obradu podataka. Izuzetak su trgovci koji prodaju robu na prodajnom mestu u prenosivim prodajnim objektima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Propis ne ostavlja trgovcima mogućnost da objave samo naziv proizvoda i njegovu cenu. Za svaki proizvod potrebno je navesti naziv, robnu marku, bar-kod, jedinicu mere, prodajnu cenu i cenu po jedinici mere.

Ako se proizvod prodaje po sniženoj ceni u okviru prodajnog podsticaja, cenovnik mora da prikaže i tu cenu. Pored toga, obavezno je navođenje datuma početka i završetka prodajnog podsticaja. U cenovniku će morati da bude navedena i stopa poreza na dodatu vrednost, kao i vrsta cenovnika.

Trgovci varaju kupce na akcijskim popustima Foto: Shutterstock

Posebno važan deo novih pravila odnosi se na Portal otvorenih podataka. Veliki trgovci koji su obuhvaćeni pravilnikom neće svoje cenovnike objavljivati samo na sopstvenim internet stranicama, već i na ovom portalu. Podaci će se objavljivati u okviru njihovog naloga i postojećeg skupa podataka, pri čemu ranije objavljeni podaci ne smeju biti brisani niti menjani.

Cenovnici će se dostavljati u mašinski čitljivom CSV formatu. Na taj način podaci neće biti namenjeni samo ljudima koji žele da pogledaju cenu određenog proizvoda, već će biti strukturirani tako da ih mogu automatski obrađivati različiti računarski sistemi.

Posebna pravila važe u situacijama kada jedan trgovac nema iste cene u svim svojim prodajnim objektima. Ako se u različitim prodavnicama primenjuju različiti cenovnici, trgovac mora da objavi sve takve cenovnike i jasno označi na koje se objekte svaki od njih odnosi.

Isto pravilo važi i za trgovinu na daljinu. Ukoliko se određeni cenovnik primenjuje prilikom prodaje putem interneta ili drugog oblika trgovine na daljinu, to mora biti jasno navedeno. Kupac tako treba da bude u mogućnosti da razlikuje cenu koja važi u konkretnoj prodavnici od cene koja se primenjuje u online prodaji.

Trajno čuvanje cenovnika

Pravilnik uvodi i obavezu čuvanja istorijskih podataka o cenama. Cenovnik koji važi prvog dana svakog kalendarskog meseca mora biti objavljen i trajno zadržan u okviru odgovarajućeg skupa podataka. Takvi podaci neće moći naknadno da se izbrišu.

Na Portalu otvorenih podataka istovremeno će biti dostupna dva tipa informacija – istorijski presek cenovnika koji je važio prvog dana određenog meseca i poslednji važeći cenovnik. Na taj način ostaje trag o tome koje su cene bile na snazi u određenom trenutku.

Foto: Ministarstvo trgovine

Kada se objavi novi cenovnik, on zamenjuje prethodno objavljeni važeći. Međutim, istorijski preseci cena ostaju trajno dostupni. Ako nakon poslednje objave nije bilo promena cena, trgovac nema obavezu da ponovo objavljuje cenovnik sve do trenutka kada dođe do nove promene.

Radi lakšeg razlikovanja podataka, standardizovana struktura cenovnika moraće da sadrži oznaku vrste cenovnika. Ta oznaka omogućava da se jasno utvrdi da li je reč o poslednjem važećem cenovniku ili o istorijskom preseku cena koji je sačuvan za određeni mesec.

Primena počinje 1. septembra 2026. godine.

Od tog datuma veliki trgovci koji ispunjavaju propisane uslove moraće da usklade način objavljivanja cena sa novim pravilima, uključujući strukturu podataka, način dostavljanja, označavanje različitih cenovnika i čuvanje istorijskih preseka cena.

Kako izgleda tehnički standard?

Tehnički standard propisuje jedinstven način na koji će trgovci dostavljati podatke o cenama na Portalu otvorenih podataka, kako bi cene različitih trgovaca mogle lako da se upoređuju, analiziraju i automatski obrađuju. Svaki trgovac imaće jedan skup podataka koji obuhvata sve njegove prodajne objekte za koje postoji obaveza objavljivanja cenovnika. Umesto više različitih dokumenata, koristiće se jedan objedinjeni CSV fajl, čiji se naziv ne menja i ne sadrži datum. U tom istom fajlu čuvaće se dve vrste podataka: istorijski preseci cena i poslednji važeći cenovnik.

Istorijski presek formira se prvog dana svakog kalendarskog meseca. Cenovnik koji tog dana važi trajno se čuva i ne sme da bude obrisan. Tako će se vremenom formirati istorija cena koja omogućava uvid u to kakve su cene bile na snazi u određenom periodu. S druge strane, važeći cenovnik se ažurira svaki put kada dođe do promene cene nekog proizvoda. Novi cenovnik tada zamenjuje prethodni važeći cenovnik, ali se već sačuvani mesečni istorijski preseci ne menjaju i ne brišu.

Ako posle poslednje objave nije bilo promena cena, trgovac nema obavezu da ponovo objavljuje isti važeći cenovnik.