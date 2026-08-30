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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Sa današnjim proširenjem, pod saobraćajem su ukupno 34 kilometra koridora.

Uoči obilaska i vožnje novom deonicom, predsednik se obratio prisutnim novinarima i tom prilikom saopštio važnu informaciju o početku izgradnje još jednog infrastrukturnog projekta.

- Evo vam vest. Kamen temeljac za Vožd Karađorđe biće 12. septembra. Kreću radovi na Karađorđu - rekao je predsednik.

Biznis Kurir

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