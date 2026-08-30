Predsednik Vučić najavio je početak radova na auto-putu Vožd Karađorđe za 12. septembar, čime se nastavlja razvoj infrastrukture u Srbiji.
InfoBiz
Kreću radovi na novom auto-putu "Vožd Karađorđe": Vučić otkrio tačan datum početka izgradnje
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Sa današnjim proširenjem, pod saobraćajem su ukupno 34 kilometra koridora.
Uoči obilaska i vožnje novom deonicom, predsednik se obratio prisutnim novinarima i tom prilikom saopštio važnu informaciju o početku izgradnje još jednog infrastrukturnog projekta.
- Evo vam vest. Kamen temeljac za Vožd Karađorđe biće 12. septembra. Kreću radovi na Karađorđu - rekao je predsednik.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši