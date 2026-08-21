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Koridori Srbije podneli su zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Državnog puta I reda Vožd Karađorđe sektor 2 od Orašca do Čibutkovice. Reč je konkretno o deonici 3 (Orašac – Progoreoci) i deonici 4 (Progoreoci – Čibutkovica).

Deonica 3 počinje od projektovane petlje Belosavci i preko petlje Orašac pruža se dalje ka zapadu severno od opštinskog centra Aranđelovac, obuhvata planiranu petlju Bukovik, i završava se kod naselja Progoreoci.

Deonica 4 počinje od naselja Progoreoci, pruža se dalje ka zapadu južno od gradskog opštinskog centra Lazarevac, obuhvatajući planirane petlje Trbušnica, Brajkovac i Čibutkovica Istok, i završava se planiranom petljom Čibutkovica

Zapad na postojećem državnom putu Miloš Veliki.

Planirana deonica 3 biće duga 23,8 km, a deonica 22,02 km.

Dimenzije puta

Kako je navedeno, zbog potrebe uniformisanja elemenata poprečnog profila na celoj trasi, predviđena je širina vozne trake 4x3,5 m, širina ivične trake 4x0,5 m, širina razdelne trake minimum 1x4 m, širina bankine minimum 2x1,25 m, širina ulivno/izlivne trake 3,5 m i širina dodatne trake na nagibima 3,5 m. Na delovima trase gde se planira izgradnja servisnih saobraćajnica planiran je kolovoz atarskih puteva od 3 do 4 m.

Foto: Gemini ilustracija

Kada su u pitanju niše za zaustavljanje vozila, one su planirane u ritmu od 1-2 km.

Predviđeno je da se veza ovog dela državnog puta sa okruženjem ostvaruje putem petlji (denivelisanih raskrsnica) i površinskih kružnih raskrsnica na bočnim pravcima, a ostale putne mreže preko denivelisanih ukrštanja.

Predviđene su petlje Belosavci (na stacionaži km 43+450), Bukovik (na stacionaži 61+880), Trbušnica (na stacionaži km 70+553), Brajkovac (na stacionaži km 78+417), Čibutkovica istok (na stacionaži km 88+156) i Čibutkovica zapad (na završnoj stacionaži km 88+821).

Šta će se nalaziti na deonici

Na deonici 3 projektovano je ukupno 33 objekta - 22 mosta u trupu puta, jedan most na denivelisanoj raskrsnici Bukovik i 10 mostova na devijacijama. I na deonici 4 projektovano ukupno 33 objekta – 25 mostova u trupu puta i po četiri mosta na devijacijama i na denivelisanim raskrsnicama.

1/26 Vidi galeriju KURIR TV UŽIVO SRBIJA 2025 Vučić: Teške mere ali lekovite, 2025. prosečna plata 900 evra! Crtao i koridor Vožd Karađorđe Foto: Printscreen

U okviru sektora 2 Vožda Karađorđa planirani su tuneli Oglavak i Trbušnica. Tunel Oglavak je projektovan sa dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer, sa po dve vozne trake. Dužina leve tunelske cevi je 1.025 m, a dužina desne 1.070 m. Ulazni portal leve tunelske cevi biće na km 58+519, a izlazni na km 59+550, dok će ulazni portal desne tunelske cevi biti na km 58+503, a izlazni na km 59+550.

i tunel Trbušnica je projektovan sa dve odvojene tunelske cevi. Dužina leve je 835 m, a dužina desne 850 m. Ulazni portal leve tunelske cevi biće na km 71+988, a izlazni na km 72+820, dok će ulazni portal desne tunelske cevi biti na km 71+978, a izlazni na km 72+820.

Orašac ključna petlja

Kako se navodi u dokumentu, petlja Orašac biće centralna tačka i mesto ukrštanja više pravaca. Od nje će se trasa pružati ka severu do petlje Mali Požarevac, ka istoku do planirane petlje Markovac zapad na autoputu E-75, ka zapadu do planirane petlje Čibutkovica zapad na autoputu Miloš Veliki, a ka jugu do Aranđelovca.

Na osnovu podataka o sadašnjem i očekivanom saobraćajnom opterećenju, topografiji terena i stvorenim uslovima, analizirani državni put Vožd Karađorđe na svim poddeonicama ima računsku brzinu od 100 km/h.