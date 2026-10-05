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Polovni automobil na probnoj vožnji može delovati kao pravi pogodak, ali problemi koje prodavac prećuti često isplivaju tek kada automobil već bude u vašem dvorištu. Zato pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora izvadite telefon i fotografišite nekoliko ključnih detalja koji vam kasnije mogu uštedeti ozbiljan novac.

Prodavac može tvrditi da automobil nikada nije bio udaran ili da je kilometraža potpuno autentična, ali fotografije zatečenog stanja mogu biti dragocen dokaz ukoliko se kasnije pojavi problem.

1. Fotografišite automobil sa svih strana

Napravite fotografije vozila iz svih uglova i, ako je moguće, na dnevnom svetlu. Na fotografijama se kasnije mogu uočiti razlike u nijansi laka, nejednaki zazori između delova karoserije, ogrebotine ili oštećenja koja ste tokom brzog pregleda možda prevideli.

2. Obavezno slikajte VIN broj

Pronađite VIN broj, odnosno identifikacioni broj vozila koji se najčešće nalazi na karoseriji ili ispod šoferšajbne. Fotografisani broj uporedite sa onim koji piše u saobraćajnoj dozvoli, a obratite pažnju i na eventualne tragove prepravki ili varenja oko mesta na kojem se nalazi.

3. Uslikajte kilometražu i instrument tablu

Unutrašnjost automobila može otkriti mnogo više nego što piše na oglasu. Fotografišite volan, sedišta i papučice kako biste imali uvid u njihovu istrošenost, ali posebno napravite fotografiju instrument table sa uključenim kontaktom.

Foto: Shutterstock

Ako su tada upaljene lampice za motor, ABS, vazdušne jastuke ili druge sisteme, fotografija beleži stanje u kojem ste automobil zatekli.

4. Otvorite haubu i slikajte motorni prostor

Fotografišite prostor oko motora, posudu za rashladnu tečnost i akumulator. Obratite pažnju na tragove ulja, curenja, improvizovane kablove i druge neuobičajene detalje.

Čak i ako je motorni prostor detaljno opran, fotografije mogu pomoći mehaničaru da proceni šta bi trebalo dodatno proveriti.

5. Slikajte servisnu knjižicu i račune

Ako prodavac tvrdi da je automobil redovno održavan, fotografišite servisnu knjižicu, račune i druge dokumente koji potvrđuju prethodne servise i popravke.

Tako ćete imati sačuvane informacije koje vam mogu biti korisne prilikom naknadne provere istorije vozila.

6. Fotografišite kupoprodajni ugovor

Pre potpisivanja, a posebno nakon potpisivanja, fotografišite svaku stranicu ugovora. Na taj način imate sačuvanu kopiju dokumenta i jasno zabeležene podatke i uslove pod kojima ste kupili automobil.

Pored fotografija, korisno je napraviti i kratak video-snimak tokom obilaska vozila i prilikom pokretanja motora. Cela procedura može da traje svega desetak minuta, a može biti dragocena ako se naknadno pojavi spor oko stanja automobila.