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Značajan broj automobila na tržištu polovnjaka pretrpeo je oštećenja u prošlosti. Stručnjaci za tržište automobila upozoravaju da nesavesni prodavci često pri popravci ugrađuju jeftine, neoriginalne delove, što kasnije može dovesti do učestalih kvarova. Kako bi dodatno povećali vrednost vozila, prodavci su takođe skloni vraćanju kilometraže.

Istraživanje koje je sproveo carVertical, kompanija za obradu automobilskih podataka, otkriva povezanost između istorije oštećenja automobila i prevare sa kilometražom - ako je vozilo ranije bilo oštećeno, veća je verovatnoća da je njegova kilometraža bila predmet manipulacije.

Kod oštećenih automobila dvostruko veća šansa da je kilometraža vraćena

Nakon analize svih vozila proverenih na carVertical-u u Srbiji 2025. godine, studija je otkrila da je kod oštećenih automobila verovatnoća vraćanja kilometraže dvostruko veća nego kod automobila bez istorije oštećenja.

U Srbiji je 5,2% oštećenih automobila imalo vraćenu kilometražu, u poređenju sa 2,6% vozila bez zabeleženih oštećenja. Kupci obično biraju automobile koji su manje prešli, verujući da su bolje očuvani. Međutim, nepošteni prodavci često vraćaju kilometar-sat kako bi za vozilo dobili više novca nego što ono zaista vredi. Vraćanje kilometraže ostaje jedan od najčešćih načina za veštačko uvećanje

vrednosti automobila i bržu prodaju.

"Preprodavci automobila teže da maksimalno povećaju vrednost vozila i učine ga što privlačnijim za kupce. Prilikom popravke oštećenog automobila, neretko se manipuliše kilometražom radi postizanja bolje prodajne vrednosti i veštačkog uvećanja profitne marže. Ova

praksa je posebno česta među uvoznim vozilima“, kaže Matas Buzelis, stručnjak za tržište automobila u kompaniji carVertical.

Vozila sa vraćenom kilometražom imaju znatno veći udeo oštećenja

Analiza podataka iz druge perspektive potvrđuje isto: kod vozila sa vraćenom kilometražom veća je verovatnoća prethodnih oštećenja. Drugim rečima, prevara sa kilometražom i skriveni nedostaci često idu ruku pod ruku. Podaci carVertical-a pokazuju da je u Srbiji 59,1% automobila sa vraćenom kilometražom imalo zabeležena oštećenja, u poređenju sa 41,3% automobila sa originalnom kilometražom - što predstavlja razliku od 17,8%.

Zbog ovakvih trendova, kupci polovnih automobila su laka meta. Cena dva naizgled ista modela može se drastično razlikovati ako je jedan bio ozbiljno oštećen. Automobil sa čistim papirima i manjom kilometražom uvek je traženiji, pa ne čudi što su malverzacije na tržištu polovnih vozila i dalje svakodnevica.

Isti trendovi su uočljivi i u ostatku Evrope

Tendencija da oštećena vozila imaju i lažiranu kilometražu nije prisutna samo u Srbiji. Podaci carVertical-a pokazuju da je, u svim analiziranim zemljama, 61% automobila sa manipulisanom kilometražom imalo zapise o oštećenjima, dok je samo 47,8% automobila sa autentičnom kilometražom bilo oštećeno – što je razlika od 13,2%.

"Prodaja prethodno oštećenog automobila sa niskom kilometražom ne samo da povećava njegovu cenu, već i stvara utisak da je vozilo manje korišćeno nego što zapravo jeste. Međutim, novi vlasnik se zbog toga često suočava sa brojnim problemima. Kod automobila sa

falsifikovanom kilometražom teže je planirati održavanje, dotrajale komponente otkazuju ranije, a prethodne popravke obavljene jeftinim delovima mogu dovesti do dodatnih troškova“, objašnjava Buzelis.

Istraživanje u 18 zemalja

Istraživanje je analiziralo izveštaje o istoriji vozila koje su kupili korisnici kompanije carVertical u 18 zemalja između januara i decembra 2025. Podaci o prevarama sa kilometražom i oštećenjima grupisani su po zemljama, analizirani, pretvoreni u procente i međusobno

upoređeni.

Kao kompanija specijalizovana za izveštaje o istoriji vozila, carVertical posluje u 37 zemalja širom Evrope, kao i u SAD, Meksiku i Australiji. Služeći se podacima iz 1000+ globalnih registara i baza podataka, carVertical nudi sveobuhvatne izveštaje koji pomažu kupcima da donesu utemeljene odluke prilikom kupovine polovnih vozila.