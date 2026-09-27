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Novi talas Rusa počeo je da stiže u Srbiju, a prve posledice već se osećaju na tržištu nekretnina u Beogradu i Novom Sadu. Agenti koji rade sa klijentima koje čine Rusi beleže nagli rast broja upita, za pojedine stanove ponovo se stvaraju redovi, dok su kirije u Beogradu, prema proceni jednog od njih, od kraja jula porasle između 20 i 30 odsto.

Ruski nezavisni portal Meduza istražio je šta ljude koji sada napuštaju Rusiju čeka na tržištima nekretnina u zemljama koje su još od 2022. među njihovim glavnim destinacijama - Srbiji, Gruziji i Jermeniji.

Povod su glasine koje od leta kruže Rusijom o mogućnosti novog talasa mobilizacije nakon izbora za Državnu dumu. Ruski predsednik Vladimir Putin takve tvrdnje je odbacio i rekao da trenutno nema potrebe za novom mobilizacijom.

Ipak, prema razgovorima Meduze sa agentima za nekretnine, deo Rusa očigledno ne želi da čeka rasplet. Potražnja za stanovima počela je da raste još krajem jula. A Srbija je ponovo među prvim adresama.

U Novom Sadu za jedan stan čeka više zainteresovanih

Andrej, ruski državljanin koji od 2022. radi kao agent za nekretnine u Novom Sadu, rekao je Meduzi da od kraja jula dobija po nekoliko zahteva dnevno za razgledanje stanova za dugoročni zakup.

Ranije se, tvrdi, dešavalo da čitavu nedelju ne dobije nijedan novi upit.

Cene u Novom Sadu za sada nisu eksplodirale. Kirije se kreću između 400 i 700 evra, što je čak manje nego tokom velikog talasa iz 2022, kada su se isti stanovi izdavali za 800 do 1.000 evra.

Ali promenilo se nešto drugo - stan je postalo mnogo teže pronaći.

Prema njegovom svedočenju, za istu nekretninu sada se pojavljuje čitav niz zainteresovanih Rusa, bez obzira na njeno stanje. Neki su spremni da ponude i više od cene koju je vlasnik prvobitno tražio samo da bi osigurali stan.

Još na proleće potencijalni zakupci mogli su da obiđu nekoliko stanova, uporede ponudu i razmisle. Pojedini oglasi ostajali su aktivni i po mesec dana. Sada se stanovi izdaju praktično odmah.

Agent tvrdi da je broj ljudi koji traže stan trenutno znatno veći od raspoložive ponude. Dešava se da jedna grupa izlazi iz stana dok druga već ulazi na razgledanje, a novi zainteresovani čekaju ispred zgrade.

Pojedini agenti zbog toga, prema njegovim rečima, već razmišljaju i o povećanju provizija.

U Beogradu situacija još dramatičnija - Rusi se "bore za stan"

Sličnu sliku Meduzi je opisao i Pjotr, agent za nekretnine iz Beograda. On kaže da veći broj Rusa stiže u Srbiju od druge polovine avgusta i da ovakvu situaciju na tržištu nije video još od 2022. godine.

Na pojedinim razgledanjima, tvrdi, ispred potencijalnog zakupca već čeka pet ili šest ljudi.

To potpuno menja ponašanje kupaca, odnosno zakupaca. Kada ljudi koji prvi uđu u stan vide red iza sebe, pojedini odmah ostavljaju depozit kako im nekretnina ne bi izmakla. Dodatni problem je tajming.

Novi talas dolazaka poklopio se sa septembrom i tradicionalnim periodom kada studenti iz Srbije dolaze u Beograd i traže stanove. Tako se za isti ograničeni fond nekretnina sada istovremeno nadmeću domaći studenti i novi strani zakupci.

Prema proceni ovog agenta, kirije u Beogradu su od kraja jula porasle za oko 20 do 30 odsto, dok se stanovi u centru grada sada izdaju za približno 600 do 1.000 evra mesečno.

Reč je o proceni agenta sa tržišta, a ne zvaničnom statističkom podatku za čitav Beograd.

Novi talas drugačiji od onog iz 2022.

Zanimljivo je i da agenti primećuju veliku razliku između ljudi koji sada dolaze i Rusa koji su Srbiju i druge zemlje masovno birali tokom 2022. godine.

Tada su među novim stanovnicima bili brojni zaposleni koji rade na daljinu, posebno iz IT sektora, koji su često unapred imali posao, određen budžet i relativno jasan plan gde će živeti. Sada deo ljudi odlazi mnogo brže i sa manje sigurnosti.

U Srbiju stižu Rusi samci, ali i čitave porodice, uglavnom ljudi mlađi od 45 godina. Agenti dobijaju upite čak i od ljudi koji još nisu napustili Rusiju, već unapred proveravaju koliko će ih stan koštati ako odluče da krenu.

Agent iz Novog Sada smatra da će dalji razvoj tržišta zavisiti upravo od događaja u Rusiji.

Ukoliko se ništa dramatično ne dogodi, procenjuje da bi se deo novih doseljenika mogao vratiti već do kraja ove ili početkom sledeće godine. Ako se novi talas nastavi, posledice bi mnogo duže mogli da osećaju i domaći zakupci.

Za razliku od prvog talasa iz 2022, kada je najveću pažnju privlačio dramatičan rast kirija, sada se prvi problem vidi još pre cene - za dobar stan u Beogradu ili Novom Sadu ponovo treba biti brži od nekoliko drugih zainteresovanih.