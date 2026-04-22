Istraživanje portala 4zida pokazuje da čak 80 odsto zakupaca smatra da su cene previsoke, dok svaki četvrti podstanar u Beogradu daje više od polovine zarade samo na stanarinu.

Kako žive podstanari u Srbiji, za Kurir televiziju, govorili su Aleksandra Mihajlović,portal 4zida, Tamara Nenadić, profesionalni upravnik i Luka Velimirović, novinar Kurir televizije.

- Rezultati ankete sprovedene među korisnicima sajta pokazuju da se podstanari u Srbiji suočavaju sa brojnim izazovima. Na prvom mestu je visina kirije, koju više od 80 odsto ispitanika navodi kao najveći problem. Pored toga, često se ističu i neadekvatan kvalitet stanova, kao i odnos sa stanodavcima. Među poteškoćama se navode i narušavanje privatnosti, diskriminacija u vezi sa kućnim ljubimcima, neadekvatno grejanje i slični problemi - rekla je Mihajlović.

Aleksandra Mihajlović - portal 4zida Foto: Kurir Televizija

Zajednički problemi podstanara i stanodavaca

Kako Mihajlović kaže, stanodavcima je, pre svega, važno da imaju dugoročan zakup, redovno plaćanje kirije i da se stan održava i koristi na odgovoran način. Tako se zapravo pokazuje da obe strane imaju slične potrebe, ali iz različitih uglova gledanja.

- Iako su razlozi različiti, visina kirije ostaje ubedljivo najčešći i najizraženiji izazov za podstanare. Zanimljivo je da su, iako u anketi ima i onih koji su zadovoljni stanom i stanodavcem, visoke kirije i dalje zajednički problem. Ipak, kada se uporedi sa rezultatima druge ankete, sprovedene među stanodavcima, vidi se da se stavovi obe strane u velikoj meri prepliću.

Velimirović navodi da sada ima korektan odnos sa stanodavcem i razumnu kiriju, ali da ranija iskustva pokazuju značajan problem sa stalnim rastom cena i nerealnim očekivanjima u odnosu na kvalitet stanova.

- Trenutno imam takvu sreću da mi je kirija razumna, a sa stanodavcem imam odličan odnos. Ipak, to ne znači da je uvek bilo tako. Ranije sam nailazio na različite probleme, pre svega na nerealna očekivanja u odnosu na stan. Na primer, za stan na periferiji ili loše povezanom delu grada tražile su se kirije od 300, 360, pa čak i 400-500 evra, što je u tom trenutku bilo potpuno nesrazmerno onome što se nudi. Kirije su, uopšteno, stalno rasle i to je bio jedan od najvećih problema - kaže Velimirović.

Luka Velimirović, novinar Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

- Pored toga, dešavale su se i situacije gde su stanodavci imali potrebu da nenajavljeno dolaze u stan, uz obrazloženje da "proveravaju kako se održava". U mom slučaju, to je bio stan iz studentskih dana, gde su se stvari pomerale i ulazilo bez najave, što je vremenom stvorilo ozbiljan problem u odnosu i dovelo do toga da smo se iselili posle nekoliko meseci - objasnio je.

Žalbe stanara na ponašanje podstanara u zgradama

Nenadić ističe da se stambena zajednica i upravnici uglavnom ne uključuju u odnose između stanara i stanodavaca, ali da se vlasnici stanova najčešće žale na buku i nepoštovanje kućnog reda.

- Generalno, mene ne zovu da mi se žale, tako da se ti odnosi između stanara i stanodavaca ne tiču stambene zajednice ni upravnika. Ono na šta se drugi vlasnici stanova u zgradi najčešće žale jesu podstanari - pre svega na buku, skakanje, igranje loptom u vreme kućnog reda, kao i na lomljenje stvari i neprimereno ponašanje u zgradi - navela je Nenadić.

Tamara Nenadić - Profesionalni upravnik Foto: Kurir Televizija

- Takođe, često se ističe da podstanari u manjoj meri učestvuju u plaćanju troškova održavanja zgrade, poput tekućeg održavanja, čišćenja i održavanja lifta. Ta vrsta troškova bi, u principu, trebalo da se deli ili reguliše dogovorom između vlasnika i podstanara, dok vlasnici obično snose troškove investicionog održavanja, odluke skupštine stanara i naknade za upravnika - zaključila je, za Kurir televiziju.

