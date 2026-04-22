Ako ste ikada bili bolesni ili malo prehlađeni, velika je verovatnoća da ste popili upravo njihov aspirin, a taj multinacionalni gigant, koji u Hrvatskoj posluje već 32 godine, ima plate o kakvima mnogi Hrvati mogu samo da sanjaju.

Reč je o kompaniji Bayer Hrvatska sa sedištem u Zagrebu, koja je deo multinacionalnog farmaceutsko-hemijskog giganta iz Nemačke. U Hrvatskoj posluju od 1995. godine i trenutno zapošljavaju oko 60 ljudi.

Imaju farmaceutski sektor koji se bavi lekovima na recept; sektor bezreceptnog programa sa lekovima, medicinskim proizvodima, dodacima ishrani i kozmetikom; kao i sektor za poljoprivredu, piše Danica.hr.

Milionska dobit

Bayer je prošle godine u Hrvatskoj ostvario milion evra neto dobiti, što je otprilike jedan odsto više. Zaposlenost im je blago opala u odnosu na 2024. godinu, pokazuju podaci Finansijske agencije.

Prosečna neto plata isplaćena u hrvatskom Bayeru prošle godine iznosila je oko 4.600 evra mesečno. To je 14 odsto, odnosno oko 560 evra više u odnosu na godinu pre toga.

Do izbijanja epidemije kovida, Bayerov aspirin u Hrvatskoj bio je lek sa najvećom prosečnom dnevnom potrošnjom po dozama na 1000 stanovnika. Međutim, od 2021. godine došlo je do promene na vrhu te liste.