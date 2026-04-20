Uverenje da je četvorogodišnja fakultetska diploma jedini siguran put ka dobro plaćenoj karijeri sve više gubi na značaju. Usled rasta troškova školovanja i sve većeg naglaska poslodavaca na konkretne veštine, mnogi poslovi danas više vrednuju iskustvo, obuke i sertifikate nego formalno obrazovanje. Istraživanje koje je objavio Resume Genius izdvojilo je najplaćenija zanimanja u koja se može ući sa srednjom školom, uz mogućnost napredovanja kroz zanate, praksu i dodatne obuke.

Širok spektar industrija

Kako ističu analitičari Resume Geniusa, ova zanimanja povezuje kombinacija specifičnih veština, tehničke ili fizičke stručnosti i praktičnog iskustva. U brojnim slučajevima, napredovanje u karijeri zavisi od licenci i sertifikata, a ne od diplome. Izveštaj takođe ukazuje na značajan potencijal rasta u narednoj deceniji, pod uticajem demografskih promena, razvoja infrastrukture i ekonomskih kretanja.

1. Radnik u vodenom transportu

Prosečna godišnja zarada iznosi 66.490 dolara, a u ovom sektoru praktično iskustvo često ima veću težinu od formalnog obrazovanja.

2. Menadžer stambenih, poslovnih i zajedničkih nekretnina

Sa medijanom plate od 66.700 dolara, ovaj posao podrazumeva upravljanje stambenim i poslovnim objektima, kao i rešavanje pitanja stanara i zakupaca. U pojedinim državama potrebna je licenca, ali ne i fakultetska diploma.

3. Stjuardesa/stjuard u avio-industriji

Medijana zarade iznosi 67.130 dolara, a u profesiju se ulazi kroz obuke koje organizuju avio-kompanije, bez obavezne visoke škole.

4. Prodajni predstavnik u veleprodaji i proizvodnji

Prosečna godišnja plata je 74.100 dolara, uz mogućnost dodatne zarade kroz provizije, koje značajno povećavaju ukupna primanja.

5. Inženjer lokomotive

Medijana zarade iznosi 75.680 dolara. Posao uključuje upravljanje teretnim i putničkim vozovima, uz obuku na železnici i sertifikat Federal Railroad Administration.

6. Mehaničar i tehničar avio i navigacione opreme

Prosečna plata iznosi 79.140 dolara, a posao podrazumeva održavanje i popravku avionskih sistema. Umesto diplome, najčešće je potreban sertifikat iz programa odobrenog od strane FAA.

7. Monter i serviser električnih vodova

Godišnja zarada dostiže 92.560 dolara. Posao obuhvata instalaciju i održavanje energetskih vodova, često u zahtevnim uslovima, posebno tokom sanacije posledica vremenskih nepogoda.

8. Menadžer transporta, skladištenja i distribucije

Jedno od zanimanja sa šestocifrenom zaradom, medijana plate iznosi 102.010 dolara, dok najiskusniji mogu zarađivati i preko 180.000 dolara godišnje. Ključ uspeha su iskustvo i dodatne kvalifikacije.

9. Serviser i monter liftova i pokretnih stepenica

Najplaćenije zanimanje na listi Resume Geniusa, sa medijanom plate od 106.580 dolara godišnje. Za ulazak u profesiju potrebna je srednja škola i višegodišnja praksa kroz program šegrtovanja.