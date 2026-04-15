U građevinskoj industriji pojavila se inovacija koja bi mogla značajno da promeni način gradnje, ACRE, održivi kompozit izrađen od pirinčanih ljuski. Materijal koji je nekada predstavljao otpad sada se koristi kao izdržljiva alternativa drvetu, ekološki prihvatljiva, vodootporna, otporna na štetočine i truljenje, uz očuvanu estetiku i teksturu luksuznog drveta.

Kompanija Modern Mill iz Misisipija razvila je tehnologiju kojom se čvrste spoljne ljuske pirinča, koje bi inače završile na deponijama, melju i pretvaraju u panele poznate kao ACRE. Ovaj materijal namenjen je kako stambenim, tako i komercijalnim projektima i odlikuje se većom izdržljivošću u odnosu na klasično drvo.

- Kada pomislite na pirinač, on raste u vodi. Ljuska prirodno štiti zrno od vlage, sunca, plesni i štetočina, što ga čini neverovatno otpornim prirodnim vlaknom - objasnio je Čendler Delinks, direktor prodaje u Modern Mill-u, kako je izvestio Weather.com.

Proces proizvodnje započinje već na poljima. Sjedinjene Američke Države godišnje izvoze oko 9 milijardi kilograma pirinča, pri čemu najveći deo dolazi iz delte Misisipija i okolnih država. Velike količine pirinčanih ljuski, koje su ranije završavale kao otpad, sada se prikupljaju i koriste kao sirovina za proizvodnju ACRE materijala.

Osim ekoloških prednosti, ACRE se ističe i praktičnošću u primeni. Lako se obrađuje, ne stvara štetnu prašinu, ne oštećuje alat i može se jednostavno premazivati vodom razblaženim azurnim premazima, čime se postiže izgled mahagonija ili drugih vrsta luksuznog drveta.

Trajnost ovog materijala je takođe jedna od njegovih ključnih prednosti. ACRE je vodootporan, što ga čini pogodnim za priobalna i vlažna područja, a pritom ne privlači termite i druge štetočine. Ne podstiče razvoj buđi, gljivica i mikroorganizama, ne upija vlagu, ne puca, ne truli i ne raspada se. Može biti u stalnom kontaktu sa zemljom ili vodom, bez obzira na to da li je reč o morskom ili slatkovodnom okruženju.

Materijal je sertifikovan za primenu u delovima Kalifornije koji su podložni požarima, kao i u skladu sa standardima Floride za otpornost na jake vetrove, što ga čini pogodnim za različite klimatske uslove. Otporan je i na ekstremno niske temperature i intenzivno sunčevo zračenje, iako je pri ugradnji neophodno pridržavati se preporučenih smernica za premaze i pričvršćivače.

Iako se održivost često zanemaruje zbog troškova, ACRE je razvijen kao cenovno konkurentno rešenje. Saradnje sa kompanijama poput Chipotle i Heineken potvrđuju njegov potencijal na komercijalnom tržištu. Prema Delinksu, ovaj materijal istovremeno doprinosi smanjenju otpada i unapređenju načina gradnje.

- Ljudi su fascinirani činjenicom da materijal izgleda kao drvo, traje dugo i održiv je, prava vin-vin situacija - rekao je Delinks portalu.

Ovakav inovativni pristup pruža graditeljima, arhitektama i investitorima novu opciju koja objedinjuje estetiku drveta i prednosti savremenih, izdržljivih i ekoloških materijala, uz potencijal da redefiniše standarde moderne arhitekture.

Takođe, naučnici su razvili i materijal koji kombinuje glinu, biougalj i akrilamidno vezivo dostiže čvrstoću od 17 MPa za samo tri dana, a preko 40 MPa za deset dana, bez upotrebe portland cementa, što ga čini idealnim za 3D štampu.

Iako se često ističe da 3D štampanje betonskih kuća ubrzava proces izgradnje, standardni beton i dalje zahteva do 28 dana da potpuno razvije čvrstoću na pritisak. Novi materijal za štampanje spreman je za upotrebu već nakon tri dana.