Pitanje ko je koga pripitomio i ko je zaista inteligentniji, ljudi ili životinje, trebalo bi ozbiljno pretresti u svetlu statistike o eksploziji ugađanja kućnim ljubimcima i gomilanja novca koji se troši za te namene. Pre tridesetak godina, industrija kućnih ljubimaca u svetu vredela je 26,9 milijardi dolara, a danas je dostigla 104 milijarde dolara.

Specifična niša unutar ove industrije, seljakanje kućnih ljubimaca tamo-amo po planeti, u poređenju sa celom granom trenutno vredi skromnih 2,4 milijardi dolara, ali se procenjuje da će već do 2030. premašiti 5,4 milijarde dolara.

Nije isključeno da ta vrednost poraste znatno više, jer ljudska nepredvidljivost može da osramoti i najprecizniju statističku metodu. Matematika teško može da se nosi sa slučajevima poput onog, kada je jedna putnica američke avio kompanije United Airlines napravila haos na aerodromu, rešena da pošto-poto ukrca u avion i svog pauna, zato što joj on „pruža emocionalnu podršku“.

Kada se, dodatno, pogledaju iznosi koje su imućni vlasnici kućnih ljubimaca spremni da plate da im neko takve probleme reši, onda je gotovo sasvim izvesno da ova industrija korača ka svetloj budućnosti u čizmama od sedam milja.

Ruski kućni ljubimci isključeni iz elitnog kluba

Firme koje se bave ovim poslom obezbeđuju sve vrste prevoza za kućne ljubimce, carinjenje za međunarodne selidbe i odgovorne su za bezbednost i udobnost životinja tokom putovanja. Analitičari predviđaju najsvetliju budućnost onima koji se najbolje pozicioniraju u pružanju premijum usluga. To u ovoj industriji uključuje transport sa kontrolisanom klimom, posebnim prostorima za vežbe i odmor kućnih ljubimaca, kao i stručno osoblje koje će brinuti o njihovom zdravlju i potrebama dok ne stignu sa jedne lokacije na drugu.

Da je ova industrija trenutno rezervisana za mušterije koje i same imaju taj luksuz da razmišljaju o tome kako će granicu preći njihovi kućni ljubimci a ne oni, pokušavajući da spasu glavu pred ratnim razaranjima, dokazuju podaci o aktuelnoj preraspodeli tržišnog kolača. Selidba kućnih ljubimaca najisplativija je u zapadnim zemljama, među kojima predvode SAD i Kanada.

Kada je reč o Evropi, prednjače Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija. Donedavno, u tom klubu je bila i Rusija, ali je iz njega isključena otkada su se ruski oligarsi suočili sa zabranom putovanja i zaplenom njihove imovine u zapadnim državama, zbog napada Rusije na Ukrajinu. Nakon onolikih zaplenjenih kuća, jahti i deviza, teško je zamisliti da bi neko plenio i ruske kućne ljubimce, ali sve je moguće, imajući u vidu da aktuelni lideri EU neće ostati zapamćeni po obilju zdravog razuma.

Što se tiče Srbije, postoje firme koje nude drumski i avionski kargo prevoz kućnih ljubimaca preko granice, ali samo kao jednu od stavki u okviru mnogo šireg posla selidbi u inostranstvo i međunarodnog transporta robe.

Tržišta ljubimaca "u razvoju"

Situacija sa selidbom kućnih ljubimaca u Azijsko-pacifičkom regionu je šarenolika.

Ovi poslovi su relativno razrađeni u Australiji, Japanu i Južnoj Koreji, dok je u Kini to tržište prilično mlako u poređenju sa prodajom različitih životinjskih delova, od kojih se spravljaju preparati u tradicionalnoj kineskoj medicini.

Podaci za zemlje Južne Amerike pokazuju da se tamo još uvek mnogo više razmišlja o tome kako preko granice prebaciti kokain, a ne kućne ljubimce. Ukoliko se traže usluge za transport životinja van zemlje, onda je prvenstveno reč o onim egzotičnim, koje putuju inkognito.

Bliskom istoku ne fali naftnih bogataša koji bi sebi mogli da priušte da sa sobom vode i kućne ljubimce dok sklapaju zakulisne poslove po svetu, uključujući i Srbiju. Međutim, bliskoistočni region još više obiluje ratnim sukobima i tenzijama, što znači da kada su u pitanju usluge selidbe kućnih ljubimaca, na tom tržištu - kako to podjednako zakulisno formulišu kompanije koje prodaju tržišne podatke – „još uvek ima puno prostora za napredak“.

Ista formulacija važi i za Afriku, gde stanovništvo očigledno ima prečih problema za rešavanje, naročito u onim delovima kontinenta gde hrane nema dovoljno ni za ljude, a kamoli za kućne ljubimce.

Mala maca od sto kila

Širom sveta, preseli se približno pola miliona kućnih ljubimaca godišnje, a jedna od najuspešnijih u ovom poslu je britanska kompanija "Global Pet Relocation“, čije usluge najviše koriste klijenti sa liste Fortune 500. Pa, kakva su iskustva iz prve ruke?

Majk Gejs, generalni direktor ove korporacije kaže da svake godine presele i do nekoliko desetina hiljada životinja, pri čemu avionom putuje 800 do 1.000 njih svake godine. Najviše sele pse i mačke, ali u putujućem životinjskom carstvu bilo je i ježeva, zamorčića, zečeva, kornjača, koza, ovaca… Nije falilo ni lavova, tigrova, aligatora, tropskih riba, papagaja, golubova, pataka, pa i čitavih jata ptica.

Gejs ističe da nijedan posao nije premali da ga ne bi prihvatili, ali pokaže se da su neki od njih preveliki.

- Imali smo klijenta koji je živeo u Njujorku, na Menhetnu i selio se u Pariz. Rekao nam je da sa sobom želi da povede i svoju malu macu, ali da za nju rezerviše sedište u avionu pored sebe. Objasnili smo mu da u avion mogu da se unesu samo psi i mačke koji su teški do osam kilograma i da moraju da ostanu unutar putne torbe ispod sedišta ispred. Naglasili smo i da se ta usluga dodatno plaća, od 300 do 1.000 dolara, zavisno od težine životinje i avio kompanije. Klijent je rekao da to nije problem i da će platiti koliko god da treba. Ali, kad su naši radnici otišli oko tri ujutru da povezu njega i njegovu macu na aerodrom, ispostavilo se da je to bio - bengalski tigar! - priča Gejs.

Dve patke u luksuznom karantinu

Probleme mogu izazvati i male životinje, kada njihovi vlasnici ne žele da se razdvajaju od njih tokom leta avionom, a ljubimac je pauk, zmija, glodar… Zbog strogih pravila avio kompanija, najveći broj kućnih ljubimaca mora da leti kao prijavljeni teret u kabini sa kontrolisanom temperaturom na dnu aviona.

Nesreće koje životinje dožive tokom tih putovanja su prilično retke, ali oni kojima je stalo da izbegnu svaki rizik a mogu to sebi da priušte imaju, na primer, opciju da zajedno sa svojim kućnim ljubimcem lete posebnim avionima. Cena u ovim letelicama je, naravno, prava sitnica - let u jednom pravcu od Njujorka do Londona može premašiti 60.000 dolara, i to samo za ljubimca! Verovali ili ne, za ove letove mušterije čekaju u redu.

Velika glavolomka u ovom poslu su i nacionalni zakoni koji se odnose na unos životinja u određenu zemlju. Gejs objašnjava da, recimo, ježa sa Novog Zelanda nije moguće preseliti u mnoge zemlje, zato što je to veoma rizična životinja kada je reč o prenošenju zaraznih bolesti, poput slinavke i šapa. Ljudi koji žele da dovedu i svog psa u Australiju, moraju da čekaju na dozvolu i do četiri meseca.

Najkomplikovanija je situacija kada između nekih država nema sporazuma o iseljavanju i useljavanju životinja. Gejs navodi primer da su zbog klijenata koji su sa sobom hteli da povedu svoje dve mačke iz Maroka na Mauricijus, morali da angažuju specijalni pravni tim za sklapanje odgovarajućeg sporazuma između ove dve zemlje.

U najvećem broju država, životinje sa "stranim državljanstvom" moraju da borave određeno vreme u karantinu. Gejs pominje slučaj klijenta koji se selio iz Londona za San Francisko sa svoje dve patke. Pošto su životinje prvo morale da borave u američkom karantinu, njihov vlasnik je insistirao da im se obezbedi velika soba sa bazenom i svim mogućim pogodnostima, a taj luksuz je koštao 14.000 dolara.