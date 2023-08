BRIGA O LJUBIMCU KOŠTA KAO PRIPREMA ĐAKA PRVAKA: Nisu samo vakcine i hrana, evo na šta sve još ide novac. Nije malo!

Sve je više građana koji imaju kućne ljubimce, pre svega pse, a iako većina njihovih vlasnika u trenutku kada su odlučili da ih dovedu u svoje domove nije razmišljala koliko to troškova iziskuje, trebalo bi da budu svesni da ih ima dosta.

Mesečni troškovi, u zavisnosti od vrste, rase i starosti kućnog ljubimca, kao i načina ishrane se razlikuju, a stručnjaci ukazuju da godišnji trošak, u proseku, iznosi između 40.000 i 60.000 dinara. Naravno, oni mogu biti i manji, ali i mnogo viši. Dakle, može se reći da kućni ljubimac košta i da su ponekad troškovi slični onima koje imaju članovi porodice.

Pored onih koji pse dobijaju na poklon ili ih udomljavaju, dakle nemaju nikakav trošak, mnogo je i onih koji ih kupuju - birajući, pritom, vrstu, rasu, poreklo... a iznosi se penju i iznad 1.000 evra. Nakon što štene stigne u kuću, stižu i prvi izdaci- od ishrane do posete veterinaru.

ZA HRANU I DO 3.000 DINARA Кada je reč o hrani, mesečni izdaci za psa kreću se imeđu 2.000 i 3.000 dinara, kada je reč o najkvalitetnijoj hrani premijum klase. Naravno, mogu biti mnogo manji, ako se odabere neka druga vrsta hrane, a kad je reč o količinama, malim psima je potrebno 60 grama dnevno, srednjim i velikim od 85 do 170 grama dnevno. Što je pas stariji, rastu i količine hrane, pa tako i iznosi koji se izdvajaju za hranu. Izdaci za hranu slični su i kada je kućni ljubimac mačka.

Troškovi s kojima se vlasnik psa ili mačke susreće gotovo odmah kad u kuću donese ljubimca su oni za vakcinaciju zaštite od ekto i endo parazita, a to će vlasnike koštati i do 7.000 dinara za pse i oko 5.000 za mačke. Nakon toga, slede čipovanje i vakcina protiv besnila, za šta je potrebno još oko 2.000 dinara.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Posete veterinaru, koje nisu česte, takođe izbiju po neku hiljadu iz džepa. Za klinički pregled treba odvojiti oko 1.000 dinara, a terapija, kao i cena, zavise od oboljenja, ali i veličine psa ili mačke. Tako je za postupak sterilizacije i kastracije pasa potrebno odvojiti od oko 10.000 pa do 20.000, uz terapiju koja zavisi od veličine psa, dok su troškovi za iste intervencije za mačke niži. Treba znati to da se, ukoliko se prepisuju humani antibiotici, oni mogu podići u humanoj apoteci i da se ne mogu kupiti bez recepta koji izdaje veterinar.

NOVAC IDE I ZA IGRAČKE Кako bi kućni ljubimci uživali u prostoru u kojem borave, potrebno ga je prilagoditi njima pa tako prostirke koštaju od oko 450 do oko 1.000 dinara, igračke za pse i mačke su od 200 pa do oko 1.400 dinara. U ponudi su i poslastice, a za to je potrebno 60 dinara po komadu. Transporteri koštaju od 1.800 dinara, toalet za mačke je 2.850 dinara, otvoreni toalet za mačke 800 dinara, ležaljke za pse od 1.000, brnjice su od 580 do 1.950 dinara, za povodac je potrebno od 490 dinara (za štence), pa i do 2.600 dinara za veće pse.

foto: Privatna arhiva

Da bi kućni ljubimac mogao da putuje u zemlje Evropske unije potrebno je da ima odgovarajući dokument, a za to je potrebno gotovo 10.000 dinara, koliko košta FAVN test koji se radi u Paterovom zavodu. Nakon toga, potreban je i odgovarajući sertifikat koji izdaje Veterinarska inspekcija koji košta 4.750 dinara i ova isprava traje doživotno, uz uslov da se kućni ljubimci vakcinišu protiv besnila istog datuma svake godine.

Tu si i troškovi za zaštitu, higijenu... Za šišanje je potrebno oko 2.500 dinara, ali mnogi vlasnici pasa kažu da se može naći i mnogo povoljnije. Кozmetika namenjena kućnim ljubimcima košta od oko 600 pa do oko 2.000 dinara, za ogrlicu koja štiti od buva, krpelja i komaraca potrebno je od 380 do 650 dinara... Za boravak psa u hotelima/panisonima dnevno je potrebno od oko 1.200 pa do oko 2.000 dinara.

kurir.rs/Dnevnik